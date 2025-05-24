https://ria.ru/20250524/moskva-2018846744.html

В Москве объяснили, как правильно утилизировать отходы

В Москве объяснили, как правильно утилизировать отходы - РИА Новости, 24.05.2025

В Москве объяснили, как правильно утилизировать отходы

Специалисты на сайте мэра и правительства Москвы рассказали, к чему может привести неправильная утилизация отходов. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:24:00+03:00

2025-05-24T14:24:00+03:00

2025-05-24T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты на сайте мэра и правительства Москвы рассказали, к чему может привести неправильная утилизация отходов. "Некоторые виды отходов нужно утилизировать по особым правилам, поскольку они могут стать причиной пожаров в контейнерах и мусоровозах. Из горящего бака огонь способен перекинуться на припаркованные рядом автомобили, а пламя в кузове спецтехники — не только вывести из строя машину, но и стать причиной ДТП. В комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, как следует обращаться с легковоспламеняющимися отходами, а что и вовсе нельзя выбрасывать в обычные баки", - говорится на сайте. Специалисты рассказали, что перед тем, как отправить в бак тлеющие угли необходимо убедиться, что угли остыл и огонь потушен, чтобы избежать возгорания, перед утилизацией аэрозольных баллончиков нужно спустить газ, так как они являются взрывоопасными, если их не опустошить, а аккумуляторы и батарейки могут загореться при повреждении, поэтому их надо сдавать в специальные боксы в магазинах. "Отходы стоит рассматривать не как мусор, а как полезное вторсырье, которое можно направить на переработку. Тогда предприятия потратят меньше воды, электроэнергии и других ресурсов на производство новых вещей, а количество отходов для захоронения снизится. Город станет более чистым и комфортным для жизни", - отметили специалисты регионального оператора Москвы АО "Экотехпром". Уточняется, что в Москве создали удобную систему сбора мусора, чтобы сдавать вторсырье на переработку. На каждой площадке в столичных дворах установлены контейнеры двух цветов. Синие предназначены для сбора вторсырья, а серые — для смешанных отходов.

https://rsport.ria.ru/20250524/moskva-2018828804.html

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