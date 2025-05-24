https://ria.ru/20250524/moskva-2018842826.html

В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи

В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи - РИА Новости, 24.05.2025

В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи

Детеныш редкой эластичной черепахи родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:44:00+03:00

2025-05-24T13:44:00+03:00

2025-05-24T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Детеныш редкой эластичной черепахи родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Московском зоопарке в апреле вылупился детеныш эластичной черепахи. Это редкий краснокнижный вид, обитающий в Кении, Танзании и Замбии. Малыш весил 18 граммов. Пол детеныша будет известен примерно через год — зоологи определяют его по хвосту черепахи: у самцов он длиннее, чем у самок", - говорится на сайте. Уточняется, что черепашонок сейчас живет в отдельном террариуме в служебном помещении, а его родителей можно увидеть в экспозиции "Удивительный мир рептилий", которая находится на старой территории рядом с вольером северных балтийских тюленей. "После того как самка отложила яйцо, его поместили в инкубатор, где поддерживали температуру воздуха 28,5 градуса. Спустя полгода малыш начал вылупляться. Черепашонок пробил скорлупу специальным яйцевым зубом — впоследствии он отпадает", - уточняется в сообщении. Отмечается, что впервые представители этого редкого вида приехали в Московский зоопарк еще в 1999-м году, когда сотрудники привезли черепах из Кении. Рептилии успешно размножались в 2001–2003, 2005, 2010 и 2012 годах. Приплод 2025-го особенно ценен тем, что это уже вторая генерация редких черепах в Московском зоопарке. Родители появившегося на свет в этом году малыша также родились в Московском зоопарке: мать — в 2001-м, а отец — в 2003-м.

https://ria.ru/20250524/prestuplenie-2018827868.html

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