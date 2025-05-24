Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:44 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moskva-2018842826.html
В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи
В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи - РИА Новости, 24.05.2025
В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи
Детеныш редкой эластичной черепахи родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:44:00+03:00
2025-05-24T13:44:00+03:00
хорошие новости
кения
москва
танзания
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018842442_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_990e012e19450a35dee8cb8ddd16c8d8.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Детеныш редкой эластичной черепахи родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Московском зоопарке в апреле вылупился детеныш эластичной черепахи. Это редкий краснокнижный вид, обитающий в Кении, Танзании и Замбии. Малыш весил 18 граммов. Пол детеныша будет известен примерно через год — зоологи определяют его по хвосту черепахи: у самцов он длиннее, чем у самок", - говорится на сайте. Уточняется, что черепашонок сейчас живет в отдельном террариуме в служебном помещении, а его родителей можно увидеть в экспозиции "Удивительный мир рептилий", которая находится на старой территории рядом с вольером северных балтийских тюленей. "После того как самка отложила яйцо, его поместили в инкубатор, где поддерживали температуру воздуха 28,5 градуса. Спустя полгода малыш начал вылупляться. Черепашонок пробил скорлупу специальным яйцевым зубом — впоследствии он отпадает", - уточняется в сообщении. Отмечается, что впервые представители этого редкого вида приехали в Московский зоопарк еще в 1999-м году, когда сотрудники привезли черепах из Кении. Рептилии успешно размножались в 2001–2003, 2005, 2010 и 2012 годах. Приплод 2025-го особенно ценен тем, что это уже вторая генерация редких черепах в Московском зоопарке. Родители появившегося на свет в этом году малыша также родились в Московском зоопарке: мать — в 2001-м, а отец — в 2003-м.
https://ria.ru/20250524/prestuplenie-2018827868.html
https://ria.ru/20250521/krym-2018209121.html
кения
москва
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018842442_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_ff3b3e122791dcffa7a6fb18a6668fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кения, москва, танзания, московский зоопарк
Хорошие новости, Кения, Москва, Танзания, Московский зоопарк

В Московском зоопарке родился детеныш редкой эластичной черепахи

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыДетеныш редкой эластичной черепахи появился на свет в Московском зоопарке
Детеныш редкой эластичной черепахи появился на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш редкой эластичной черепахи появился на свет в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Детеныш редкой эластичной черепахи родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Московском зоопарке в апреле вылупился детеныш эластичной черепахи. Это редкий краснокнижный вид, обитающий в Кении, Танзании и Замбии. Малыш весил 18 граммов. Пол детеныша будет известен примерно через год — зоологи определяют его по хвосту черепахи: у самцов он длиннее, чем у самок", - говорится на сайте.
Экзотическая обезьяна капуцин-фавн, которая занесена в Красную книгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Краснодарском крае пресекли попытку продать краснокнижную обезьяну
11:42
Уточняется, что черепашонок сейчас живет в отдельном террариуме в служебном помещении, а его родителей можно увидеть в экспозиции "Удивительный мир рептилий", которая находится на старой территории рядом с вольером северных балтийских тюленей.
"После того как самка отложила яйцо, его поместили в инкубатор, где поддерживали температуру воздуха 28,5 градуса. Спустя полгода малыш начал вылупляться. Черепашонок пробил скорлупу специальным яйцевым зубом — впоследствии он отпадает", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что впервые представители этого редкого вида приехали в Московский зоопарк еще в 1999-м году, когда сотрудники привезли черепах из Кении. Рептилии успешно размножались в 2001–2003, 2005, 2010 и 2012 годах. Приплод 2025-го особенно ценен тем, что это уже вторая генерация редких черепах в Московском зоопарке. Родители появившегося на свет в этом году малыша также родились в Московском зоопарке: мать — в 2001-м, а отец — в 2003-м.
Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня
21 мая, 11:08
 
Хорошие новостиКенияМоскваТанзанияМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала