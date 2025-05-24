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Детский сад построили по городской программе в Хорошево-Мневниках - РИА Новости, 24.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moskva-2018759746.html
Детский сад построили по городской программе в Хорошево-Мневниках
Детский сад построили по городской программе в Хорошево-Мневниках - РИА Новости, 24.05.2025
Детский сад построили по городской программе в Хорошево-Мневниках
На северо-западе столицы ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 350 мест, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:00:00+03:00
2025-05-24T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
жилье
анатолий гарбузов
мосгосстройнадзор
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На северо-западе столицы ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 350 мест, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Программа стимулирования создания мест приложения труда способствует формированию благоприятной и комфортной городской среды. В обмен на создание объекта социального назначения - детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, город предоставил инвестору льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов. Площадь детского сада составляет более 6 тысяч квадратных метров", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что более 40 жителей Москвы смогут трудоустроиться на объект.Разрешение на ввод в эксплуатацию социального объекта выдал Мосгосстройнадзор.Новый детский сад стал частью инфраструктуры жилого комплекса Sydney City, расположенного на Шелепихинской набережной.По словам управляющего партнера по сегменту "Москва" группы компаний ФСК Ольги Скомороховой, детский сад – первый соцобъект, который построен в рамках комплексной жилой застройки на площади 19 гектаров. Он реализован с учетом современных требований образовательной среды и передовых технологий строительства. Его расположение рядом с жилыми домами способствует формированию полноценной городской среды.Она добавила, что так программа стимулирования создания мест приложения труда вносит вклад в социально-экономическое развитие районов Москвы. Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. За это время она охватила почти все районы города. Инвесторы возведут свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Таким образом, реализация проектов позволит привлечь свыше 2,2 триллиона рублей в экономику города и создать более 310 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20250523/stroitelstvo-2018686027.html
https://ria.ru/20250523/moskva-2018639139.html
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москва, жилье, анатолий гарбузов, мосгосстройнадзор
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Жилье, Анатолий Гарбузов, Мосгосстройнадзор
Детский сад построили по городской программе в Хорошево-Мневниках

Детсад построили по городской программе в московском районе Хорошево-Мневники

© Фото : Пресс-служба ДИППДетский сад в Хорошево-Мневниках
Детский сад в Хорошево-Мневниках - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На северо-западе столицы ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 350 мест, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа стимулирования создания мест приложения труда способствует формированию благоприятной и комфортной городской среды. В обмен на создание объекта социального назначения - детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, город предоставил инвестору льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов. Площадь детского сада составляет более 6 тысяч квадратных метров", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Он отметил, что более 40 жителей Москвы смогут трудоустроиться на объект.
Разрешение на ввод в эксплуатацию социального объекта выдал Мосгосстройнадзор.
Новый детский сад стал частью инфраструктуры жилого комплекса Sydney City, расположенного на Шелепихинской набережной.
По словам управляющего партнера по сегменту "Москва" группы компаний ФСК Ольги Скомороховой, детский сад – первый соцобъект, который построен в рамках комплексной жилой застройки на площади 19 гектаров. Он реализован с учетом современных требований образовательной среды и передовых технологий строительства. Его расположение рядом с жилыми домами способствует формированию полноценной городской среды.
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Она добавила, что так программа стимулирования создания мест приложения труда вносит вклад в социально-экономическое развитие районов Москвы.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. За это время она охватила почти все районы города. Инвесторы возведут свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Таким образом, реализация проектов позволит привлечь свыше 2,2 триллиона рублей в экономику города и создать более 310 тысяч новых рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЖильеАнатолий ГарбузовМосгосстройнадзор
 
 
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