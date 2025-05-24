https://ria.ru/20250524/moskalkova-2018796606.html

Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями

Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями - РИА Новости, 24.05.2025

Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобожденные из украинского плена куряне вернулись на Родину "победителями". РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:02:00+03:00

2025-05-24T02:02:00+03:00

2025-05-24T02:02:00+03:00

россия

украина

курская область

татьяна москалькова

александр хинштейн

владимир мединский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобожденные из украинского плена куряне вернулись на Родину "победителями". Ранее Москалькова заявляла, что после переговоров России и Украины в Стамбуле начался "небывалый по масштабам" обмен пленными, первыми в РФ из украинского плена вернулись куряне и политзаключенные. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Среди возвращенных граждан не было детей, в основном это были люди пенсионного возраста. "По результатам обмена и долгой дороги доставили освобожденных курян в пункт временного размещения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн традиционно приветствовал возвратившихся жителей. Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные - они возвратились победителями", - написала она в своем Telegram-канале. Омбудсмен отметила, что на родной земле их ждут родные и близкие. Курянам предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни. "Они все преодолеют. А мы со своей стороны поможем адаптироваться к нормальной жизни, поддержим, будем вместе!" - добавила она. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250520/moskalkova-2018058343.html

https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html

https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005913185.html

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россия, украина, курская область, татьяна москалькова, александр хинштейн, владимир мединский, вооруженные силы украины