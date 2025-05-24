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Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями - РИА Новости, 24.05.2025
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02:02 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moskalkova-2018796606.html
Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями
Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями - РИА Новости, 24.05.2025
Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобожденные из украинского плена куряне вернулись на Родину "победителями". РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:02:00+03:00
2025-05-24T02:02:00+03:00
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
александр хинштейн
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобожденные из украинского плена куряне вернулись на Родину "победителями". Ранее Москалькова заявляла, что после переговоров России и Украины в Стамбуле начался "небывалый по масштабам" обмен пленными, первыми в РФ из украинского плена вернулись куряне и политзаключенные. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Среди возвращенных граждан не было детей, в основном это были люди пенсионного возраста. "По результатам обмена и долгой дороги доставили освобожденных курян в пункт временного размещения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн традиционно приветствовал возвратившихся жителей. Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные - они возвратились победителями", - написала она в своем Telegram-канале. Омбудсмен отметила, что на родной земле их ждут родные и близкие. Курянам предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни. "Они все преодолеют. А мы со своей стороны поможем адаптироваться к нормальной жизни, поддержим, будем вместе!" - добавила она. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250520/moskalkova-2018058343.html
https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html
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россия, украина, курская область, татьяна москалькова, александр хинштейн, владимир мединский, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями

Москалькова: освобожденные из украинского плена куряне вернулись победителями

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобожденные из украинского плена куряне вернулись на Родину "победителями".
Ранее Москалькова заявляла, что после переговоров России и Украины в Стамбуле начался "небывалый по масштабам" обмен пленными, первыми в РФ из украинского плена вернулись куряне и политзаключенные. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Среди возвращенных граждан не было детей, в основном это были люди пенсионного возраста.
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"По результатам обмена и долгой дороги доставили освобожденных курян в пункт временного размещения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн традиционно приветствовал возвратившихся жителей. Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные - они возвратились победителями", - написала она в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметила, что на родной земле их ждут родные и близкие. Курянам предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни.
"Они все преодолеют. А мы со своей стороны поможем адаптироваться к нормальной жизни, поддержим, будем вместе!" - добавила она.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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РоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаАлександр ХинштейнВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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