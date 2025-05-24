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Молдавский депутат обвинил ЦИК в введении цензуры перед выборами - РИА Новости, 24.05.2025
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17:21 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moldaviya-2018875653.html
Молдавский депутат обвинил ЦИК в введении цензуры перед выборами
Молдавский депутат обвинил ЦИК в введении цензуры перед выборами - РИА Новости, 24.05.2025
Молдавский депутат обвинил ЦИК в введении цензуры перед выборами
Центральная избирательная комиссия Молдавии, которая перед парламентскими выборами грозит блокировать аккаунты в TikTok и Facebook *, вводит цензуру и запрещает РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:21:00+03:00
2025-05-24T17:21:00+03:00
в мире
молдавия
игорь гросу
майя санду
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии, которая перед парламентскими выборами грозит блокировать аккаунты в TikTok и Facebook *, вводит цензуру и запрещает критиковать власти, считает депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ноябре 2024 года заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман сообщила, что ЦИК перед парламентскими выборами будет блокировать те аккаунты в TikTok и Facebook*, которые будут распространять дезинформацию. "Никто за 30 лет существования Молдавии не додумался официально внедрить в стране цензуру, да еще и назвать это борьбой с дезинформацией. Когда вы критикуете (президента Молдавии) Майю Санду, вы, оказывается, дезинформируете. Надо говорить, что инфляция - это хорошо, что закрытие школ - отлично, что закрытие телеканалов - триумф демократии, а вот если вы с этим всем не согласны, то вас ставят под фильтры Facebook* или удаляют ваш аккаунт в TikTok", - сказал журналистам Цырдя. Депутат отметил, что сам лично уже сталкивался с блокированием страниц в соцсетях без объяснений причин. Он подчеркнул, что оппозиционеры рискуют попасть под медийную травлю. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250522/moldaviya-2018544187.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Майя Санду, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Молдавский депутат обвинил ЦИК в введении цензуры перед выборами

Депутат Цырдя: ЦИК Молдавии вводит цензуру и запрещает критиковать правительство

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии, которая перед парламентскими выборами грозит блокировать аккаунты в TikTok и Facebook *, вводит цензуру и запрещает критиковать власти, считает депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ноябре 2024 года заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман сообщила, что ЦИК перед парламентскими выборами будет блокировать те аккаунты в TikTok и Facebook*, которые будут распространять дезинформацию.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Посол России в Молдавии назвал ориентиры для выхода страны из кризиса
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"Никто за 30 лет существования Молдавии не додумался официально внедрить в стране цензуру, да еще и назвать это борьбой с дезинформацией. Когда вы критикуете (президента Молдавии) Майю Санду, вы, оказывается, дезинформируете. Надо говорить, что инфляция - это хорошо, что закрытие школ - отлично, что закрытие телеканалов - триумф демократии, а вот если вы с этим всем не согласны, то вас ставят под фильтры Facebook* или удаляют ваш аккаунт в TikTok", - сказал журналистам Цырдя.
Депутат отметил, что сам лично уже сталкивался с блокированием страниц в соцсетях без объяснений причин. Он подчеркнул, что оппозиционеры рискуют попасть под медийную травлю.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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В миреМолдавияИгорь ГросуМайя СандуЕвгения ГуцулМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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