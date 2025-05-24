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Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со столетием издания - РИА Новости, 24.05.2025
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12:01 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/mishustin-2018829798.html
Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со столетием издания
Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со столетием издания - РИА Новости, 24.05.2025
Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со столетием издания
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера, отметив профессионализм сотрудников издания и пожелав... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:01:00+03:00
2025-05-24T12:01:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера, отметив профессионализм сотрудников издания и пожелав новых успехов и достижений. "Искренне рад поздравить вас с 100-летием газеты "Комсомольская правда"... Желаю вам новых успехов и достижений, процветания и благополучия. С юбилеем вас", - сказал Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте правительства. Он отметил, что издательский дом сегодня занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ. "Этот успех – результат труда вашего коллектива. Профессионалы высокого класса, вы умеете интересно и достоверно изложить факты, представить актуальную информацию, особый взгляд на события. И потому ваши статьи, авторские программы, аналитические передачи, радиомарафоны пользуются неизменной популярностью у многомиллионной аудитории", - сказал глава правительства.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со столетием издания

Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера, отметив профессионализм сотрудников издания и пожелав новых успехов и достижений.
"Искренне рад поздравить вас с 100-летием газеты "Комсомольская правда"... Желаю вам новых успехов и достижений, процветания и благополучия. С юбилеем вас", - сказал Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.
Он отметил, что издательский дом сегодня занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ.
"Этот успех – результат труда вашего коллектива. Профессионалы высокого класса, вы умеете интересно и достоверно изложить факты, представить актуальную информацию, особый взгляд на события. И потому ваши статьи, авторские программы, аналитические передачи, радиомарафоны пользуются неизменной популярностью у многомиллионной аудитории", - сказал глава правительства.
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