https://ria.ru/20250524/minoborony-2018837640.html

Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025

Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Шевченко на донецком направлении в зоне... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:15:00+03:00

2025-05-24T13:15:00+03:00

2025-05-24T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Шевченко на донецком направлении в зоне спецоперации. Склад был поражён расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". На кадрах, снятых на камеру, установленную на дроне, видно, как он попадает в склад, спрятанный в лесополосе. Другой дрон запечатлел видео возникшего при этом пожара.

https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018387847.html

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Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в ДНР Расчеты FPV-дронов Центра "Рубикон" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Шевченко на Донецком направлении. 2025-05-24T13:15 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире