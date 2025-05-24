https://ria.ru/20250524/minoborony-2018837640.html
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Шевченко на донецком направлении в зоне... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:15:00+03:00
2025-05-24T13:15:00+03:00
2025-05-24T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Шевченко на донецком направлении в зоне спецоперации. Склад был поражён расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". На кадрах, снятых на камеру, установленную на дроне, видно, как он попадает в склад, спрятанный в лесополосе. Другой дрон запечатлел видео возникшего при этом пожара.
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Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в ДНР
Расчеты FPV-дронов Центра "Рубикон" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Шевченко на Донецком направлении.
2025-05-24T13:15
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО
Минобороны показало видео уничтожения склада боеприпасов на Донецком направлении