Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018837640.html
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Шевченко на донецком направлении в зоне... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:15:00+03:00
2025-05-24T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018837248_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77d544f509cf3b66f49bd122f087227d.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Шевченко на донецком направлении в зоне спецоперации. Склад был поражён расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". На кадрах, снятых на камеру, установленную на дроне, видно, как он попадает в склад, спрятанный в лесополосе. Другой дрон запечатлел видео возникшего при этом пожара.
https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018387847.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в ДНР
Расчеты FPV-дронов Центра "Рубикон" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Шевченко на Донецком направлении.
2025-05-24T13:15
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018837248_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_538cdaf0f63af7c0b6c3af6d2ec34e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Минобороны показало видео уничтожения склада боеприпасов на Донецком направлении

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Шевченко на донецком направлении в зоне спецоперации.
Склад был поражён расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
На кадрах, снятых на камеру, установленную на дроне, видно, как он попадает в склад, спрятанный в лесополосе. Другой дрон запечатлел видео возникшего при этом пожара.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области
22 мая, 06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала