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Минобороны рассказало о продвижении группировки "Восток"
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Восток" - РИА Новости, 24.05.2025
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Восток"
Группировка войск ВС России "Восток" продолжает развивать наступление на Южно-Донецком направлении и взламывает оборону ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:08:00+03:00
2025-05-24T13:08:00+03:00
2025-05-24T13:16:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС России "Восток" продолжает развивать наступление на Южно-Донецком направлении и взламывает оборону ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В субботу МО России сообщило об освобождении военнослужащими "Востока" населенного пункта Отрадное в ДНР."Группировка войск "Восток" продолжает развивать наступление на Южно-Донецком направлении: взламывать оборону противника, захватывать трофеи и продолжать брать в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Восток"
Группировка "Восток" взламывает оборону ВСУ на Южнодонецком направлении