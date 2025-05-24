https://ria.ru/20250524/minoborony-2018836135.html

Минобороны рассказало о продвижении группировки "Восток"

Минобороны рассказало о продвижении группировки "Восток" - РИА Новости, 24.05.2025

Минобороны рассказало о продвижении группировки "Восток"

Группировка войск ВС России "Восток" продолжает развивать наступление на Южно-Донецком направлении и взламывает оборону ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:08:00+03:00

2025-05-24T13:08:00+03:00

2025-05-24T13:16:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС России "Восток" продолжает развивать наступление на Южно-Донецком направлении и взламывает оборону ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В субботу МО России сообщило об освобождении военнослужащими "Востока" населенного пункта Отрадное в ДНР."Группировка войск "Восток" продолжает развивать наступление на Южно-Донецком направлении: взламывать оборону противника, захватывать трофеи и продолжать брать в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250524/udar-2018832314.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины