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Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 24.05.2025 (обновлено: 13:17 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832455.html
Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:23:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
миг-29
сша
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018821455.html
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безопасность, россия, украина, миг-29, сша, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, США, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 и 174 дрона ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области
10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМиГ-29СШАСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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