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Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:23:00+03:00
2025-05-24T12:23:00+03:00
2025-05-24T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018821455.html
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Российские средства ПВО за сутки сбили истребитель и 174 беспилотника ВСУ
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 и 174 дрона ВСУ