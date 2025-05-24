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ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника
ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025
ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - над Белгородской... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:00:00+03:00
2025-05-24T08:00:00+03:00
2025-05-24T10:25:00+03:00
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белгородская область
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что 64 беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями.
https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html
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россия, безопасность, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Брянская область
ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью и утром сбили 94 БПЛА ВСУ