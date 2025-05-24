https://ria.ru/20250524/minoborony-2018807264.html

ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника

ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025

ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - над Белгородской... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами РФ, причем больше двух третей из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что 64 беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, 24 аппарата уничтожены над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Курской и Липецкой областями и по одному над Воронежской и Тульской областями.

https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html

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россия, безопасность, белгородская область, брянская область