https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html

Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ

Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ

Тысячи тел боевиков ВСУ, брошенных их сослуживцами, остаются в местах, где шли активные бои в приграничье Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T06:19:00+03:00

2025-05-24T06:19:00+03:00

2025-05-24T15:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апти алаудинов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 24 мая — РИА Новости. Тысячи тел боевиков ВСУ, брошенных их сослуживцами, остаются в местах, где шли активные бои в приграничье Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов."У них (ВСУ. — Прим. ред.) тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями", — рассказал военачальник.Он отметил, что командование ВСУ проявляет безразличие к гибели и ранению своего личного состава. В местах боев на линии соприкосновения еще остается большое количество тел военных ВСУ, сообщил генерал. "Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они, получается, валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями", — добавил Алаудинов.Ранее десантники сообщили РИА Новости о том, что ВСУ обстрелами и сбросами с дронов мешают российским бойцам эвакуировать тела украинских солдат. Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.

https://ria.ru/20250523/alaudinov-2018619199.html

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

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россия, курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины