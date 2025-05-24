https://ria.ru/20250524/minoborony-2018802115.html

Инженеры "Севера" с добровольцами разминируют боеприпасы ВСУ

Инженеры "Севера" с добровольцами разминируют боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Инженеры "Севера" с добровольцами разминируют боеприпасы ВСУ

Инженерные подразделения Международного противоминного центра совместно с добровольческим подразделением "Барс-Белгород" разминируют от неразорвавшихся... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:08:00+03:00

2025-05-24T05:08:00+03:00

2025-05-24T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инженерные подразделения Международного противоминного центра совместно с добровольческим подразделением "Барс-Белгород" разминируют от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ сельскохозяйственные поля в Белгородской области, сообщили в Минобороны России. Министерство опубликовало кадры работы военных инженеров группировки войск "Север" и добровольцев подразделения "Барс-Белгород" по разминированию приграничных районов Белгородской области. "Мы здесь работаем совместно с "Барс-Белгород". Корректируем их движения. Они также участвуют в сплошном разминировании", - рассказал командир группы разминирования с позывным "Фродо". Как отмечают специалисты, кроме остатков дистанционного минирования, в полях и лесополосах часто встречаются кассетные суббоеприпасы. Они появились в результате обстрелов гражданской инфраструктуры и фермерских хозяйств боевиками ВСУ. Также сообщается, что в ходе дозора специалистами была обнаружена противотанковая мина ТМ-62. Тротиловой шашкой весом в 400 грамм, находка была уничтожена. После чего группа сапёров продолжила дозор.

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018801870.html

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)