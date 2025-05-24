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Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.05.2025 (обновлено: 08:57 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018801870.html
Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области
Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области - РИА Новости, 24.05.2025
Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области
В составе подразделений разминирования группировки "Днепр" работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:03:00+03:00
2025-05-24T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. В составе подразделений разминирования группировки "Днепр" работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках взрывных устройств, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты", говорится в сообщении. По словам кинолога с позывным "Вятич", его подопечная, немецкая овчарка Гера, помогает обнаруживать устройства с тротилом и пластитом. "Она подготовлена по минно-разыскной работе, соответственно, мы находим боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, которые бывают на основе, например, пластида и тротила", - пояснил он. В Министерстве обороны России также рассказали, что военные полицейские в составе группировки войск "Днепр" ежедневно ведут работу по разминированию и поиску взрывоопасных предметов на освобожденных территориях в Запорожской области.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018801742.html
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018791304.html
запорожская область
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Работа кинологов-саперов в Запорожской области
В составе подразделений разминирования группировки "Днепр" работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках взрывных устройств, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты", говорится в сообщении.
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области

Минобороны: кинологи-саперы работают на разминировании в Запорожской области

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. В составе подразделений разминирования группировки "Днепр" работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках взрывных устройств, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты", говорится в сообщении.
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По словам кинолога с позывным "Вятич", его подопечная, немецкая овчарка Гера, помогает обнаруживать устройства с тротилом и пластитом.
"Она подготовлена по минно-разыскной работе, соответственно, мы находим боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, которые бывают на основе, например, пластида и тротила", - пояснил он.
В Министерстве обороны России также рассказали, что военные полицейские в составе группировки войск "Днепр" ежедневно ведут работу по разминированию и поиску взрывоопасных предметов на освобожденных территориях в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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