https://ria.ru/20250524/minoborony-2018801870.html

Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области

Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области - РИА Новости, 24.05.2025

Расчеты кинологов-саперов работают на разминировании в Запорожской области

В составе подразделений разминирования группировки "Днепр" работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:03:00+03:00

2025-05-24T05:03:00+03:00

2025-05-24T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. В составе подразделений разминирования группировки "Днепр" работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках взрывных устройств, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты", говорится в сообщении. По словам кинолога с позывным "Вятич", его подопечная, немецкая овчарка Гера, помогает обнаруживать устройства с тротилом и пластитом. "Она подготовлена по минно-разыскной работе, соответственно, мы находим боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, которые бывают на основе, например, пластида и тротила", - пояснил он. В Министерстве обороны России также рассказали, что военные полицейские в составе группировки войск "Днепр" ежедневно ведут работу по разминированию и поиску взрывоопасных предметов на освобожденных территориях в Запорожской области.

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018801742.html

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018791304.html

запорожская область

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Работа кинологов-саперов в Запорожской области В составе подразделений разминирования группировки "Днепр" работают кинологические расчеты, в которых специально обученные собаки помогают саперам в поисках взрывных устройств, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты", говорится в сообщении. 2025-05-24T05:03 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)