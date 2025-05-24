https://ria.ru/20250524/medvedev-2018827119.html

Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине

Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине - РИА Новости, 24.05.2025

Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев упомянул недавние "сообщения" УВБ-76, которую называют "радиостанцией Судного дня", говоря о Европе и Украине в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:36:00+03:00

2025-05-24T11:36:00+03:00

2025-05-24T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев упомянул недавние "сообщения" УВБ-76, которую называют "радиостанцией Судного дня", говоря о Европе и Украине в своем Telegram-канале. "Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг", — написал он. При этом Медведев указал, что в Европе предпочли не заметить атаки ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни. По его словам, киевский режим пытался запугать иностранных гостей, приехавших в Москву на парад на 9 Мая, но в столицах стран ЕС встретили эти провокации "могильной тишиной"."Педикулезные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия", — написал он.Замглавы СБ предположил, что сейчас "те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг" о необходимости перемирия на 30 дней и новых антироссийских санкциях. "Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнем, сжигая все источники застарелого педикулеза! Пароль: "беззлобие". Ответ: "хрюкостяг", — заключил он.Как ранее сообщали СМИ, эти два слова прозвучали в эфире "радиостанции Судного дня" 22 мая.

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html

https://ria.ru/20250415/stantsiya-2011343458.html

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Варвара Скокшина

россия, европа, украина, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, в мире