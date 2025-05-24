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Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине - РИА Новости, 24.05.2025
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11:36 24.05.2025 (обновлено: 17:19 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/medvedev-2018827119.html
Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине
Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине - РИА Новости, 24.05.2025
Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев упомянул недавние "сообщения" УВБ-76, которую называют "радиостанцией Судного дня", говоря о Европе и Украине в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев упомянул недавние "сообщения" УВБ-76, которую называют "радиостанцией Судного дня", говоря о Европе и Украине в своем Telegram-канале. "Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг", — написал он. При этом Медведев указал, что в Европе предпочли не заметить атаки ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни. По его словам, киевский режим пытался запугать иностранных гостей, приехавших в Москву на парад на 9 Мая, но в столицах стран ЕС встретили эти провокации "могильной тишиной".&quot;Педикулезные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия&quot;, — написал он.Замглавы СБ предположил, что сейчас "те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг" о необходимости перемирия на 30 дней и новых антироссийских санкциях. &quot;Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнем, сжигая все источники застарелого педикулеза! Пароль: &quot;беззлобие&quot;. Ответ: &quot;хрюкостяг&quot;, — заключил он.Как ранее сообщали СМИ, эти два слова прозвучали в эфире "радиостанции Судного дня" 22 мая.
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014771590.html
https://ria.ru/20250415/stantsiya-2011343458.html
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россия, европа, украина, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Европа, Украина, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, В мире
Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине

Медведев: после попыток ВСУ запугать гостей на Дне Победы наступила тишина в ЕС

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев упомянул недавние "сообщения" УВБ-76, которую называют "радиостанцией Судного дня", говоря о Европе и Украине в своем Telegram-канале.
«
"Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг", — написал он.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Медведев рассказал об ответе в случае провокации Киева в День Победы
3 мая, 13:06
При этом Медведев указал, что в Европе предпочли не заметить атаки ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни. По его словам, киевский режим пытался запугать иностранных гостей, приехавших в Москву на парад на 9 Мая, но в столицах стран ЕС встретили эти провокации "могильной тишиной".
«

"Педикулезные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия", — написал он.

Замглавы СБ предположил, что сейчас "те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг" о необходимости перемирия на 30 дней и новых антироссийских санкциях.
«

"Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнем, сжигая все источники застарелого педикулеза! Пароль: "беззлобие". Ответ: "хрюкостяг", — заключил он.

Как ранее сообщали СМИ, эти два слова прозвучали в эфире "радиостанции Судного дня" 22 мая.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Радиостанция "Судного дня" передала четыре жутких сообщения
15 апреля, 12:56
 
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