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Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 24.05.2025 (обновлено: 14:55 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/medvedev-2018816183.html
Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах
Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах - РИА Новости, 24.05.2025
Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на "могильную тишину" в европейских столицах в ответ на атаки ВСУ по мирным объектам в РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:59:00+03:00
2025-05-24T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
европа
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на "могильную тишину" в европейских столицах в ответ на атаки ВСУ по мирным объектам в РФ."После массированных налетов БПЛА на нашу страну и ее столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей — могильная тишина в европейских центрах. Педикулезные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия", — написал Медведев в своем Telegram-канале. Зампред Совбеза РФ обратил внимание на аналогичную реакцию в Европе после недавних атак ВСУ и по другим мирным объектам на территории РФ."После 500 беспилотников, выпущенных по гражданским объектам в России в последние дни для запугивания наших людей, — та же тишина. Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20250522/medvedev-2018383208.html
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россия, европа, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах

Медведев отметил могильную тишину Запада в ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на "могильную тишину" в европейских столицах в ответ на атаки ВСУ по мирным объектам в РФ.
"После массированных налетов БПЛА на нашу страну и ее столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей — могильная тишина в европейских центрах. Педикулезные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ обратил внимание на аналогичную реакцию в Европе после недавних атак ВСУ и по другим мирным объектам на территории РФ.
"После 500 беспилотников, выпущенных по гражданским объектам в России в последние дни для запугивания наших людей, — та же тишина. Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются", — подчеркнул он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
На Западе забили тревогу из-за заявления Медведева по Украине
22 мая, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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