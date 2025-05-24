https://ria.ru/20250524/medvedev-2018816183.html

Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах

Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах - РИА Новости, 24.05.2025

Медведев отметил могильную тишину в европейских столицах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на "могильную тишину" в европейских столицах в ответ на атаки ВСУ по мирным объектам в РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:59:00+03:00

2025-05-24T09:59:00+03:00

2025-05-24T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

европа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на "могильную тишину" в европейских столицах в ответ на атаки ВСУ по мирным объектам в РФ."После массированных налетов БПЛА на нашу страну и ее столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей — могильная тишина в европейских центрах. Педикулезные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия", — написал Медведев в своем Telegram-канале. Зампред Совбеза РФ обратил внимание на аналогичную реакцию в Европе после недавних атак ВСУ и по другим мирным объектам на территории РФ."После 500 беспилотников, выпущенных по гражданским объектам в России в последние дни для запугивания наших людей, — та же тишина. Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20250522/medvedev-2018383208.html

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россия, европа, дмитрий медведев, вооруженные силы украины