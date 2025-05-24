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"Танцующий" медведь попал в объектив фотоловушки - РИА Новости, 24.05.2025
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15:09 24.05.2025 (обновлено: 16:18 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/medved-2018854808.html
"Танцующий" медведь попал в объектив фотоловушки
"Танцующий" медведь попал в объектив фотоловушки - РИА Новости, 24.05.2025
"Танцующий" медведь попал в объектив фотоловушки
"Танцующий" у дерева медведь попал в объектив фотоловушки на территории заповедника "Тунгусский" в Красноярском крае, сообщила пресс-служба заповедника во... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:09:00+03:00
2025-05-24T16:18:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. "Танцующий" у дерева медведь попал в объектив фотоловушки на территории заповедника "Тунгусский" в Красноярском крае, сообщила пресс-служба заповедника во "ВКонтакте". "В заповеднике "Тунгусский" у самого популярного дерева среди медведей началась борьба за территорию. Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона", — уточнили там.На кадрах заповедника, опубликованных накануне во "ВКонтакте", видно, как медведь сначала активно трется о землю, далее его взор падает на дерево и хищник, встав на две лапы, начинает двигаться всем телом.
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"Танцующий" у дерева медведь на территории заповедника "Тунгусский"
"Танцующий" у дерева медведь попал в объектив фотоловушки на территории заповедника "Тунгусский" в Красноярском крае. Несмотря на внешнюю игривость, объясняют специалисты заповедника, поведение хищника представляет собой элемент борьбы за территорию. Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона.
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"Танцующий" медведь попал в объектив фотоловушки

Танцующий медведь попал в объектив фотоловушки в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. "Танцующий" у дерева медведь попал в объектив фотоловушки на территории заповедника "Тунгусский" в Красноярском крае, сообщила пресс-служба заповедника во "ВКонтакте".
«
"В заповеднике "Тунгусский" у самого популярного дерева среди медведей началась борьба за территорию. Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории. Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона", — уточнили там.
На кадрах заповедника, опубликованных накануне во "ВКонтакте", видно, как медведь сначала активно трется о землю, далее его взор падает на дерево и хищник, встав на две лапы, начинает двигаться всем телом.
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