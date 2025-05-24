https://ria.ru/20250524/mchs-2018798079.html

В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим

В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим - РИА Новости, 24.05.2025

В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим

Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:50:00+03:00

2025-05-24T02:50:00+03:00

2025-05-24T02:50:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и даже уголовная ответственность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В условиях особого противопожарного режима предупреждения за пал сухой травы быть не может, за нарушения - штраф", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что только в Московской области с начала года оштрафованы на общую сумму более 5 миллионов рублей 270 граждан, 91 юридическое и 88 должностных лиц. В Бурятии сотрудники надзорных органов МЧС России установили 26 поджигателей сухостоя, а в Белгородской области составлено более 420 протоколов на общую сумму 267 тысяч рублей. Представитель ведомства напомнил, что в условиях действия особого противопожарного режима для нарушителей пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей; для должностных лиц - до 60 тысяч рублей; для предпринимателей - до 80 тысяч рублей; для юридических лиц - до 800 тысяч рублей. "Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250523/pozhar-2018616744.html

https://ria.ru/20250516/mchs-2017247453.html

россия

московская область (подмосковье)

республика бурятия

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россия, московская область (подмосковье), республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)