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В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим - РИА Новости, 24.05.2025
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02:50 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/mchs-2018798079.html
В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим
В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим - РИА Новости, 24.05.2025
В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим
Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:50:00+03:00
2025-05-24T02:50:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и даже уголовная ответственность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В условиях особого противопожарного режима предупреждения за пал сухой травы быть не может, за нарушения - штраф", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что только в Московской области с начала года оштрафованы на общую сумму более 5 миллионов рублей 270 граждан, 91 юридическое и 88 должностных лиц. В Бурятии сотрудники надзорных органов МЧС России установили 26 поджигателей сухостоя, а в Белгородской области составлено более 420 протоколов на общую сумму 267 тысяч рублей. Представитель ведомства напомнил, что в условиях действия особого противопожарного режима для нарушителей пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей; для должностных лиц - до 60 тысяч рублей; для предпринимателей - до 80 тысяч рублей; для юридических лиц - до 800 тысяч рублей. "Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250523/pozhar-2018616744.html
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Московская область (Подмосковье), Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, что ждет поджигателей сухой травы в противопожарный режим

МЧС: поджигателей сухой травы ждет штраф, возможна уголовная ответственность

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и даже уголовная ответственность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В условиях особого противопожарного режима предупреждения за пал сухой травы быть не может, за нарушения - штраф", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что только в Московской области с начала года оштрафованы на общую сумму более 5 миллионов рублей 270 граждан, 91 юридическое и 88 должностных лиц. В Бурятии сотрудники надзорных органов МЧС России установили 26 поджигателей сухостоя, а в Белгородской области составлено более 420 протоколов на общую сумму 267 тысяч рублей.
Представитель ведомства напомнил, что в условиях действия особого противопожарного режима для нарушителей пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей; для должностных лиц - до 60 тысяч рублей; для предпринимателей - до 80 тысяч рублей; для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.
"Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ", - заключил собеседник агентства.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Республика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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