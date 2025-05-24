https://ria.ru/20250524/may-2018720958.html

Как "Ласковый май" развалился из-за любви и денег

Как "Ласковый май" развалился из-за любви и денег - РИА Новости, 24.05.2025

Как "Ласковый май" развалился из-за любви и денег

Группа "Ласковый май", ставшая символом перестроечной эпохи и покорившая сердца миллионов поклонников, пережила стремительный взлет и столь же стремительный... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:30:00+03:00

2025-05-24T09:30:00+03:00

2025-05-24T09:30:00+03:00

шоубиз

ссср

оренбург

москва

андрей разин

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группа "Ласковый май", ставшая символом перестроечной эпохи и покорившая сердца миллионов поклонников, пережила стремительный взлет и столь же стремительный падение. За яркими мелодиями и запоминающимися текстами скрывались сложные человеческие драмы, конфликты и борьба за деньги. Но добило легендарный коллектив вовсе не это...От случайности к славеВ последние годы существования СССР, когда общество находилось на грани хаоса и неопределенности, появились необычные личности, которые смогли извлечь выгоду из нестабильной ситуации. Среди них выделялся и коллектив "Ласковый май", история которого началась с неожиданного эпизода.В 1986 году 22-летний Сергей Кузнецов, лидер школьного музыкального кружка, в состоянии алкогольного опьянения прогуливался по улицам Оренбурга. В один момент, упав в лужу, он сочинил строчки, которые позже станут известны многим: "Белые розы, белые розы, беззащитны шипы". Эта простая, но трогательная мелодия послужила отправной точкой для создания музыкальной группы.Не имея финансовых ресурсов для реализации своей идеи, Кузнецов обратился к местному детскому дому. Там он нашел юного Юру Шатунова — мальчика с симпатичным лицом и гитарой. Шатунов, который сам пережил трудности жизни в детдоме, был готов рискнуть и попробовать себя в музыке. Он спел песню "Белые розы". Эта запись, сделанная в условиях ограниченных возможностей, быстро разошлась по Оренбургу, завоевав популярность среди молодежи.От провинции к столицеГруппу назвали "Ласковый май". Музыкальный коллектив начал свой путь к славе в декабре 1986 года. Однако не всем понравилась их музыка. Песни о любви, исполненные юными голосами, вызвали недовольство среди коммунистических властей Оренбурга. Весной 1987 года Сергей Кузнецов был уволен из своего музыкального кружка, и группа оказалась на грани исчезновения.Осенью того же года судьба улыбнулась "Ласковому маю". Кассета с песней "Белые розы" неожиданно попала в Москву, благодаря проводникам и пассажирам поездов. Там ее услышал 24-летний Андрей Разин, человек, которому удавалось находить возможности в самых неожиданных ситуациях. Разин, обладая харизмой и предприимчивостью, уже в юности заставлял детдомовцев собирать виноград, забирая полученные деньги себе. Он был известен своими эксцентричными выходками, включая ношение фотографии с Михаилом Горбачевым, которую использовал, чтобы представить себя внебрачным сыном лидера страны.После короткого опыта работы с известным продюсером Бари Алибасовым в Саратове, Разин перебрался в Москву, где устроился на студию звукозаписи. Его амбициозный характер и желание добиться успеха привели к тому, что он стал идеальным кандидатом для продвижения "Ласкового мая". Разин увидел в группе потенциал и решил сделать все возможное, чтобы вывести их на большую сцену. В итоге это изменило судьбу коллектива и дало старт их стремительному восхождению к популярности.Как Андрей Разин превратил "Ласковый май" в денежный феноменИменно там, в Москве, Разин услышал "Ласковый май" и понял, что это может стать источником дохода. Он стал директором группы и перевез оренбуржцев в столицу. Вместе с Юрой Шатуновым и Сергеем Кузнецовым они записали несколько песен и отправились покорять страну.Будучи на мели, Андрей, используя свою смекалку и фотографию с Михаилом Горбачевым, находил деньги на билеты, гостиницы и еду. Вскоре пришла популярность и миллионы рублей. Разин создал несколько поющих бригад, чтобы охватить как можно больше территории Советского Союза и привлечь внимание фанатов.На самом деле, "Ласковым маем" не требовалось петь на сцене. За кулисами какого-нибудь ДК "Ударник" в Урюпинске включался магнитофон, и подростки с восторгом слушали музыку. Это явление можно было назвать "фанерой". Все финансовые потоки контролировал Андрей Разин, выплачивая детдомовцам всего по 100 рублей за концерт.Звёздная болезнь и криминальные угрозы: темная сторона успеха "Ласкового мая"Молодые музыканты "Ласкового мая" зарабатывали до 1000 рублей в месяц — значительно больше средней зарплаты учителя в СССР, которая составляла около 140 рублей. Внезапное богатство повлияло на подростков. У них началась настоящая звездная болезнь. Они курили только американские сигареты, катались на "Чайках" и "Волгах", требовали охрану в Смоленске и селились в гостиничных люксах.Помимо восторженных фанаток, за группой начали охотиться бандиты — будущая криминальная братва не могла пройти мимо миллионов рублей. "Ласковому маю" часто приходилось прятаться по квартирам. Продюсерам не приходилось применять оружие, но несколько раз они вызывали ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов даже селились в гостиницах, чтобы защитить группу от бандитских наездов.Скоро "Ласковый май" стал не просто местной сенсацией, а настоящим феноменом, охватившим всю страну. Их песни, наполненные романтикой и ностальгией, находили отклик в сердцах миллионов. Однако за этим успехом скрывались не только радости, но и трудности: финансовые споры, конфликты внутри группы и давление со стороны продюсеров. Несмотря на все преграды, "Ласковый май" продолжал привлекать внимание, становясь символом целого поколения.Закат "Ласкового мая": распад и судьбы участниковГруппа "Ласковый май" распалась в 1992 году, когда Андрей Разин решил прекратить ее существование. Он утверждал, что время группы ушло вместе с распадом СССР: вместо романтики и любви народ ждал перемен, сурового Цоя и бородатого Талькова. Однако Юрий Шатунов утверждал, что причиной распада стали конфликты из-за денег.Только у Шатунова и Разина жизнь сложилась удачно. Шатунов уехал в Германию, где отсудил 10 миллионов долларов у Разина и смог начать новую жизнь. Андрей Разин перебрался в США и продолжает бесконечные судебные разбирательства с наследниками Шатунова.А вот остальные семь участников группы исчезли из поля зрения."Если бы "Ласкового мая" не было, всем было бы проще. Многим группа сломала судьбу. Кто-то ушел в бизнес, кто-то сидит в тюрьме, кого-то убили, а кто-то спился", — вспоминал Шатунов о судьбах своих бывших коллег. К сожалению, коллектив распался из-за любви к деньгам. Именно это погубило всех участников.Как и многие другие яркие звезды того времени, группа не смогла сохранить свою популярность. В условиях стремительных изменений, происходивших в стране, "Ласковый май" распался, оставив после себя лишь воспоминания о былой славе. Их история — это не только рассказ о музыкальном успехе, но и о том, как мечты и амбиции могут столкнуться с суровой реальностью времени.

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