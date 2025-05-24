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В США сообщили о неожиданных планах Маска - РИА Новости, 24.05.2025
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21:10 24.05.2025 (обновлено: 21:59 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/mask-2018909279.html
В США сообщили о неожиданных планах Маска
В США сообщили о неожиданных планах Маска - РИА Новости, 24.05.2025
В США сообщили о неожиданных планах Маска
Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его деятельность, пишет The Washington Post."Маск &lt;…&gt; глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний", — сообщается в материале.По данным источников издания, близких к предпринимателю, Маск разочаровался в политике из-за трудностей в достижении результатов. Теперь он намерен уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.Ранее Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику, поскольку в настоящее время не видит причин для политических трат.Во вторник издание Politico со ссылкой на анализ публикаций писало, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока американского президента.В начале февраля совместный опрос журнала Economist и компании YouGov показал, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа.
https://ria.ru/20250522/mask-2018382535.html
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в мире, технологии, техас, сша, илон маск, дональд трамп, spacex, politico, tesla motors
В мире, Технологии, Техас, США, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX, Politico, Tesla motors
В США сообщили о неожиданных планах Маска

WP: Маск решил уйти из политики по личным соображениям

© AP Photo / Jeffrey PhelpsИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его деятельность, пишет The Washington Post.
"Маск <…> глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний", — сообщается в материале.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ
22 мая, 04:56
По данным источников издания, близких к предпринимателю, Маск разочаровался в политике из-за трудностей в достижении результатов. Теперь он намерен уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.
Ранее Илон Маск сообщил о решении сократить финансовые расходы на политику, поскольку в настоящее время не видит причин для политических трат.
Во вторник издание Politico со ссылкой на анализ публикаций писало, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока американского президента.
В начале февраля совместный опрос журнала Economist и компании YouGov показал, что около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 08:46
 
В миреТехнологииТехасСШАИлон МаскДональд ТрампSpaceXPoliticoTesla motors
 
 
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