В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков
На острове Завьялова в Магаданской области родилось рекордное число овцебыков
Овцебык. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 24 мая — РИА Новости. На острове Завьялова в 50 километрах от Магадана в апреле — мае родилось рекордное число овцебыков — около двадцати малышей, сообщил РИА Новости инвестор проекта "Остров Завьялова" Игорь Донцов.
«
"Минимум семнадцать мы видим новорожденных. Наверняка их гораздо больше, потому что там немножко сложно посчитать. Боимся пока их тревожить. Но и сегодня уже можно сказать, что у нас порядка пятидесяти животных являются коренными жителями нашего острова, а стадо уже чуть меньше сотни. Они прекрасно себя чувствуют. Сейчас стадо разделилось на маленькие группы, которые пасутся в разных частях острова", — рассказал он.
В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня
21 мая, 11:08
Донцов добавил, что сейчас много лет необитаемый Завьялова готовятся доставить первые группы организованных туристов — там в рамках большого инвестиционного соглашения с правительством региона достраивают туристический комплекс.
«
"Первая линия гостевых домов почти готова. Административное здание, в котором будут располагаться ресепшен, ресторан, кинотеатр, всевозможные зоны отдыха, — тоже почти завершили. Остались внутренние работы, покраска, облагораживание территорий. В августе планируем принять первых организованных туристов", — уточнил он.
Овцебыки на острове Завьялова — некоренные жители: первых привезли из Якутии в 2018 году. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы.