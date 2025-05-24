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В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков

В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков - РИА Новости, 24.05.2025

В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков

На острове Завьялова в 50 километрах от Магадана в апреле — мае родилось рекордное число овцебыков — около двадцати малышей, сообщил РИА Новости инвестор... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:24:00+03:00

2025-05-24T08:24:00+03:00

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МАГАДАН, 24 мая — РИА Новости. На острове Завьялова в 50 километрах от Магадана в апреле — мае родилось рекордное число овцебыков — около двадцати малышей, сообщил РИА Новости инвестор проекта "Остров Завьялова" Игорь Донцов."Минимум семнадцать мы видим новорожденных. Наверняка их гораздо больше, потому что там немножко сложно посчитать. Боимся пока их тревожить. Но и сегодня уже можно сказать, что у нас порядка пятидесяти животных являются коренными жителями нашего острова, а стадо уже чуть меньше сотни. Они прекрасно себя чувствуют. Сейчас стадо разделилось на маленькие группы, которые пасутся в разных частях острова", — рассказал он.Донцов добавил, что сейчас много лет необитаемый Завьялова готовятся доставить первые группы организованных туристов — там в рамках большого инвестиционного соглашения с правительством региона достраивают туристический комплекс. "Первая линия гостевых домов почти готова. Административное здание, в котором будут располагаться ресепшен, ресторан, кинотеатр, всевозможные зоны отдыха, — тоже почти завершили. Остались внутренние работы, покраска, облагораживание территорий. В августе планируем принять первых организованных туристов", — уточнил он.Овцебыки на острове Завьялова — некоренные жители: первых привезли из Якутии в 2018 году. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы.

https://ria.ru/20250521/krym-2018209121.html

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