Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:24 24.05.2025 (обновлено: 17:13 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/magadan-2018808731.html
В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков
В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков - РИА Новости, 24.05.2025
В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков
На острове Завьялова в 50 километрах от Магадана в апреле — мае родилось рекордное число овцебыков — около двадцати малышей, сообщил РИА Новости инвестор... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:24:00+03:00
2025-05-24T17:13:00+03:00
хорошие новости
новости - туризм
магадан
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727065800_0:138:2952:1799_1920x0_80_0_0_1a801a4f3016d08cbaf02ab3dc2c01e0.jpg
МАГАДАН, 24 мая — РИА Новости. На острове Завьялова в 50 километрах от Магадана в апреле — мае родилось рекордное число овцебыков — около двадцати малышей, сообщил РИА Новости инвестор проекта "Остров Завьялова" Игорь Донцов.&quot;Минимум семнадцать мы видим новорожденных. Наверняка их гораздо больше, потому что там немножко сложно посчитать. Боимся пока их тревожить. Но и сегодня уже можно сказать, что у нас порядка пятидесяти животных являются коренными жителями нашего острова, а стадо уже чуть меньше сотни. Они прекрасно себя чувствуют. Сейчас стадо разделилось на маленькие группы, которые пасутся в разных частях острова&quot;, — рассказал он.Донцов добавил, что сейчас много лет необитаемый Завьялова готовятся доставить первые группы организованных туристов — там в рамках большого инвестиционного соглашения с правительством региона достраивают туристический комплекс. &quot;Первая линия гостевых домов почти готова. Административное здание, в котором будут располагаться ресепшен, ресторан, кинотеатр, всевозможные зоны отдыха, — тоже почти завершили. Остались внутренние работы, покраска, облагораживание территорий. В августе планируем принять первых организованных туристов&quot;, — уточнил он.Овцебыки на острове Завьялова — некоренные жители: первых привезли из Якутии в 2018 году. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы.
https://ria.ru/20250521/krym-2018209121.html
https://ria.ru/20250520/gorilla-2018027785.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727065800_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc061da626c0822b4f6d46ba2fb4cc71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, магадан, магаданская область
Хорошие новости, Новости - Туризм, Магадан, Магаданская область
В Магаданской области родилось рекордное число овцебыков

На острове Завьялова в Магаданской области родилось рекордное число овцебыков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОвцебык
Овцебык - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Овцебык. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 24 мая — РИА Новости. На острове Завьялова в 50 километрах от Магадана в апреле — мае родилось рекордное число овцебыков — около двадцати малышей, сообщил РИА Новости инвестор проекта "Остров Завьялова" Игорь Донцов.
«

"Минимум семнадцать мы видим новорожденных. Наверняка их гораздо больше, потому что там немножко сложно посчитать. Боимся пока их тревожить. Но и сегодня уже можно сказать, что у нас порядка пятидесяти животных являются коренными жителями нашего острова, а стадо уже чуть меньше сотни. Они прекрасно себя чувствуют. Сейчас стадо разделилось на маленькие группы, которые пасутся в разных частях острова", — рассказал он.

Двойня родилась у пары кошачьих лемуров в зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Крыму у пары кошачьих лемуров родилась двойня
21 мая, 11:08
Донцов добавил, что сейчас много лет необитаемый Завьялова готовятся доставить первые группы организованных туристов — там в рамках большого инвестиционного соглашения с правительством региона достраивают туристический комплекс.
«

"Первая линия гостевых домов почти готова. Административное здание, в котором будут располагаться ресепшен, ресторан, кинотеатр, всевозможные зоны отдыха, — тоже почти завершили. Остались внутренние работы, покраска, облагораживание территорий. В августе планируем принять первых организованных туристов", — уточнил он.

Овцебыки на острове Завьялова — некоренные жители: первых привезли из Якутии в 2018 году. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы.
Новорожденный детеныш гориллы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке
20 мая, 12:23
 
Хорошие новостиНовости - ТуризмМагаданМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала