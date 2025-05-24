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Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье - РИА Новости, 24.05.2025
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13:37 24.05.2025 (обновлено: 15:28 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/los-2018842020.html
Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье
Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье - РИА Новости, 24.05.2025
Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье
Раненый лось, обнаруженный рядом с домом отдыха "Лужки" в Подмосковье, умер при транспортировке в ветстанцию, сообщили РИА Новости в Комитете лесного хозяйства... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:37:00+03:00
2025-05-24T15:28:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Раненый лось, обнаруженный рядом с домом отдыха "Лужки" в Подмосковье, умер при транспортировке в ветстанцию, сообщили РИА Новости в Комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "Подмосква" появилась информация, что в доме отдыха "Лужки" в Подмосковье умирает лось. "Утром поступил звонок в ЕДДС 112 от местных жителей о том, что вышел рядом с домом раненый лось. На место незамедлительно прибыли охотопользователи. Через 30 минут, но в результате где-то в течение часа после звонка на место прибыли наши инспекторы, охотники и ветслужба. После этого на месте были сделаны все необходимые процедуры. Лосю были вколоты обезболивающие, вколоты витамины. Приняли решение лося транспортировать. Его аккуратно погрузили, транспортировали. Но во время транспортировки он все-таки умер", - отметили в пресс-службе. Как рассказали в ведомстве, при осмотре у лося уже были обнаружены травмы. Сейчас специалисты разбираются в том, что с ним случилось.
https://ria.ru/20250521/losenok-2018260212.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье

Раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье, умер при транспортировке

© Getty Images / ReimphotoЛось
Лось - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Getty Images / Reimphoto
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Раненый лось, обнаруженный рядом с домом отдыха "Лужки" в Подмосковье, умер при транспортировке в ветстанцию, сообщили РИА Новости в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Ранее в Telegram-канале "Подмосква" появилась информация, что в доме отдыха "Лужки" в Подмосковье умирает лось.
"Утром поступил звонок в ЕДДС 112 от местных жителей о том, что вышел рядом с домом раненый лось. На место незамедлительно прибыли охотопользователи. Через 30 минут, но в результате где-то в течение часа после звонка на место прибыли наши инспекторы, охотники и ветслужба. После этого на месте были сделаны все необходимые процедуры. Лосю были вколоты обезболивающие, вколоты витамины. Приняли решение лося транспортировать. Его аккуратно погрузили, транспортировали. Но во время транспортировки он все-таки умер", - отметили в пресс-службе.
Как рассказали в ведомстве, при осмотре у лося уже были обнаружены травмы. Сейчас специалисты разбираются в том, что с ним случилось.
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