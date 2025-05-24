https://ria.ru/20250524/los-2018842020.html

Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье

Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье - РИА Новости, 24.05.2025

Умер раненый лось, найденный у дома отдыха в Подмосковье

Раненый лось, обнаруженный рядом с домом отдыха "Лужки" в Подмосковье, умер при транспортировке в ветстанцию, сообщили РИА Новости в Комитете лесного хозяйства... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:37:00+03:00

2025-05-24T13:37:00+03:00

2025-05-24T15:28:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Раненый лось, обнаруженный рядом с домом отдыха "Лужки" в Подмосковье, умер при транспортировке в ветстанцию, сообщили РИА Новости в Комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "Подмосква" появилась информация, что в доме отдыха "Лужки" в Подмосковье умирает лось. "Утром поступил звонок в ЕДДС 112 от местных жителей о том, что вышел рядом с домом раненый лось. На место незамедлительно прибыли охотопользователи. Через 30 минут, но в результате где-то в течение часа после звонка на место прибыли наши инспекторы, охотники и ветслужба. После этого на месте были сделаны все необходимые процедуры. Лосю были вколоты обезболивающие, вколоты витамины. Приняли решение лося транспортировать. Его аккуратно погрузили, транспортировали. Но во время транспортировки он все-таки умер", - отметили в пресс-службе. Как рассказали в ведомстве, при осмотре у лося уже были обнаружены травмы. Сейчас специалисты разбираются в том, что с ним случилось.

https://ria.ru/20250521/losenok-2018260212.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)