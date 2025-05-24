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Кто стоит за Ани Лорак? Все тайны певицы - РИА Новости, 24.05.2025
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Шоубиз
 
09:23 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/lorak-2018718751.html
Кто стоит за Ани Лорак? Все тайны певицы
Кто стоит за Ани Лорак? Все тайны певицы - РИА Новости, 24.05.2025
Кто стоит за Ани Лорак? Все тайны певицы
Ани Лорак, одна из самых ярких и успешных украинских певиц, давно завоевала популярность не только на родине, но и в России. За блестящей внешностью и... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:23:00+03:00
2025-05-24T09:23:00+03:00
шоубиз
россия
украина
черновцы
ирина дубцова
филипп киркоров
ани лорак
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ани Лорак, одна из самых ярких и успешных украинских певиц, давно завоевала популярность не только на родине, но и в России. За блестящей внешностью и сценическими успехами скрывается множество тайн. О ее связях и покровителях ходят различные версии. Кто же на самом деле стоит за ее успехом? И почему ей удается избегать проблем из-за политической позиции?Испытания с детстваКаролина Куек, более известная как Ани Лорак, родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань на севере Черновицкой области Украины. Ее родители расстались еще до ее рождения. Девочка осталась на воспитании матери, которая из-за работы не могла уделять много времени детям. В связи с этим шестилетнюю Каролину отдали в Садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах. В интернате она жила вместе с тремя братьями.С детства она любила музыку и активно участвовала в конкурсах. После ухода отца ее матери было очень тяжело. Женщине приходилось работать в нескольких местах, чтобы прокормить детей. Для маленькой Каролины даже простая конфета была настоящим счастьем, ведь с едой в семье часто возникали проблемы. Из-за юного возраста и отсутствия поддержки она много времени проводила дома, придумывая себе игры. В школе Каролина испытывала трудности с одноклассниками, так как сверстники не всегда принимали ее. Музыка стала для Ани единственным утешением.Путь от детской мечты к мировой славеСвою музыкальную карьеру Ани Лорак начала еще в детстве, демонстрируя выдающиеся вокальные данные. В 1994 году, в возрасте 15 лет, она одержала победу на международном фестивале "Веселад" в Черновцах. Победа принесла первую награду в ее коллекции.Настоящая известность пришла к певице после участия в российском шоу "Утренняя звезда" в 1995 году. Именно тогда Каролина взяла творческий псевдоним Ани Лорак — зеркальное прочтение собственного имени. Этот момент стал переломным. В последующие годы она записала несколько альбомов, выступала на крупных фестивалях и даже отправилась в масштабный тур по Европе и США.Важным этапом в карьере певицы стало знакомство с композитором Игорем Крутым. Их совместная работа над песней "Зеркала" и последующий контракт открыли для Ани двери российского шоу-бизнеса. Параллельно она пробовала себя в кино, сыграв роль Оксаны в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". Ее популярность подтвердило попадание в рейтинг FHM как одной из самых сексуальных женщин мира.В 2008 году Ани Лорак с композицией "Shady Lady", написанной Филиппом Киркоровым, заняла 2 место на "Евровидении", уступив только Диме Билану. Этот успех закрепил ее статус международной звезды. В последующие годы певица выпустила несколько платиновых альбомов, записала дуэты с Григорием Лепсом, Сергеем Лазаревым и другими артистами, став одной из самых востребованных исполнительниц в России.Скандалы с участием украинской певицыАни Лорак регулярно сопровождают скандалы. Однако если раньше певица попадала в конфликты, связанные с ее карьерой, то с недавних пор она в эпицентре скандалов относительно своей политической позиции.Звезда уже давно не живет в Киеве, поэтому украинское правительство внесло ее в список угроз для национальной безопасности страны. Теперь певица не может вернуться на родину. Также Ани Лорак много лет проживает в России и даже получила российское гражданство, но при этом Каролина считает себя украинкой. Многим такой расклад не понравился.Кто покровительствует ей?Ани Лорак долгое время пыталась балансировать между двумя мирами, что в конечном итоге обернулось для нее последствиями. Певицу раскритиковали как на Украине, так и в России: она не высказывала свою позицию по поводу специальной военной операции.Тем не менее, она все же оказалась в центре скандала. Лорак была обвинена в финансировании украинских вооруженных сил. Общественные организации потребовали от Генеральной прокуратуры провести проверку этих утверждений. Артистка сначала молчала, но позже назвала слухи о переводе денег украинской армии ложью."Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит моим убеждениям. Я — певица, а не политик, и искренне верю, что только любовь и музыка могут объединить нас", — заявила она.Тем временем стало известно, что Лорак получила предложение работать на российском телевидении, что вызвало возмущение общественности. Ее пригласили в проект "Ты супер!" на НТВ, заменив российскую певицу и композитора Ирину Дубцову, которая поддерживала СВО и выступала перед военными.После этого началась проверка по инициативе общественников, но вскоре она была прекращена: заявители подтвердили, что у них нет претензий к певице. Она не нарушает российское законодательство.После разрешения этой ситуации начали появляться слухи о связях Ани Лорак в России, хотя конкретные имена ее покровителей неизвестны. При этом известно, что она дружит с Филиппом Киркоровым. Ситуацию прояснил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который раскрыл имена возможных покровителей Лорак."Возможно, это генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский и генеральный продюсер телекомпании "Вайт Медиа" Юлия Сумачева. Эти люди должны объяснить народу, почему Лорак заняла место Ирины Дубцовой в шоу", — написал в телеграм-канале Бородин.Несмотря на критику, Лорак продолжает оставаться в центре внимания благодаря своим связям и поддержке влиятельных людей. Закулисье украинской звезды остается полным тайн и интриг, создавая противоречивый образ Ани Лорак на музыкальной сцене. Вопрос о том, как покровители влияют на карьеру и репутацию певицы, остается открытым.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, украина, черновцы, ирина дубцова, филипп киркоров, ани лорак, нтв (телеканал)
Шоубиз, Россия, Украина, Черновцы, Ирина Дубцова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, НТВ (телеканал)

Кто стоит за Ани Лорак? Все тайны певицы

© Eurovision Song Contest/YoutubeВыступление Ани Лорак на Евровидении в 2008 году
Выступление Ани Лорак на Евровидении в 2008 году - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Eurovision Song Contest/Youtube
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ани Лорак, одна из самых ярких и успешных украинских певиц, давно завоевала популярность не только на родине, но и в России. За блестящей внешностью и сценическими успехами скрывается множество тайн. О ее связях и покровителях ходят различные версии. Кто же на самом деле стоит за ее успехом? И почему ей удается избегать проблем из-за политической позиции?

Испытания с детства

Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань на севере Черновицкой области Украины. Ее родители расстались еще до ее рождения. Девочка осталась на воспитании матери, которая из-за работы не могла уделять много времени детям. В связи с этим шестилетнюю Каролину отдали в Садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах. В интернате она жила вместе с тремя братьями.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак на концерте-презентации своего альбома "Солнце" в клубе "Rай"
Певица Ани Лорак на концерте-презентации своего альбома Солнце в клубе Rай - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Ани Лорак на концерте-презентации своего альбома "Солнце" в клубе "Rай"
С детства она любила музыку и активно участвовала в конкурсах. После ухода отца ее матери было очень тяжело. Женщине приходилось работать в нескольких местах, чтобы прокормить детей. Для маленькой Каролины даже простая конфета была настоящим счастьем, ведь с едой в семье часто возникали проблемы.
Из-за юного возраста и отсутствия поддержки она много времени проводила дома, придумывая себе игры. В школе Каролина испытывала трудности с одноклассниками, так как сверстники не всегда принимали ее. Музыка стала для Ани единственным утешением.

Путь от детской мечты к мировой славе

Свою музыкальную карьеру Ани Лорак начала еще в детстве, демонстрируя выдающиеся вокальные данные. В 1994 году, в возрасте 15 лет, она одержала победу на международном фестивале "Веселад" в Черновцах. Победа принесла первую награду в ее коллекции.
Настоящая известность пришла к певице после участия в российском шоу "Утренняя звезда" в 1995 году. Именно тогда Каролина взяла творческий псевдоним Ани Лорак — зеркальное прочтение собственного имени. Этот момент стал переломным. В последующие годы она записала несколько альбомов, выступала на крупных фестивалях и даже отправилась в масштабный тур по Европе и США.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров, Николай Басков, Оксана Федорова и Сакис Рувас на концерте-презентации своего альбома "Солнце" в клубе "Rай"
Филипп Киркоров, Николай Басков, Оксана Федорова и Сакис Рувас на концерте-презентации своего альбома Солнце в клубе Rай - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Филипп Киркоров, Николай Басков, Оксана Федорова и Сакис Рувас на концерте-презентации своего альбома "Солнце" в клубе "Rай"
Важным этапом в карьере певицы стало знакомство с композитором Игорем Крутым. Их совместная работа над песней "Зеркала" и последующий контракт открыли для Ани двери российского шоу-бизнеса. Параллельно она пробовала себя в кино, сыграв роль Оксаны в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". Ее популярность подтвердило попадание в рейтинг FHM как одной из самых сексуальных женщин мира.
В 2008 году Ани Лорак с композицией "Shady Lady", написанной Филиппом Киркоровым, заняла 2 место на "Евровидении", уступив только Диме Билану. Этот успех закрепил ее статус международной звезды. В последующие годы певица выпустила несколько платиновых альбомов, записала дуэты с Григорием Лепсом, Сергеем Лазаревым и другими артистами, став одной из самых востребованных исполнительниц в России.

Скандалы с участием украинской певицы

Ани Лорак регулярно сопровождают скандалы. Однако если раньше певица попадала в конфликты, связанные с ее карьерой, то с недавних пор она в эпицентре скандалов относительно своей политической позиции.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаУкраинка Ани Лорак, которая в 2008 году заняла второе место на "Евровидении"
Украинка Ани Лорак, которая в 2008 году заняла второе место на Евровидении - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Украинка Ани Лорак, которая в 2008 году заняла второе место на "Евровидении"
Звезда уже давно не живет в Киеве, поэтому украинское правительство внесло ее в список угроз для национальной безопасности страны. Теперь певица не может вернуться на родину. Также Ани Лорак много лет проживает в России и даже получила российское гражданство, но при этом Каролина считает себя украинкой. Многим такой расклад не понравился.

Кто покровительствует ей?

Ани Лорак долгое время пыталась балансировать между двумя мирами, что в конечном итоге обернулось для нее последствиями. Певицу раскритиковали как на Украине, так и в России: она не высказывала свою позицию по поводу специальной военной операции.
Тем не менее, она все же оказалась в центре скандала. Лорак была обвинена в финансировании украинских вооруженных сил. Общественные организации потребовали от Генеральной прокуратуры провести проверку этих утверждений. Артистка сначала молчала, но позже назвала слухи о переводе денег украинской армии ложью.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля "Жара"
"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит моим убеждениям. Я — певица, а не политик, и искренне верю, что только любовь и музыка могут объединить нас", — заявила она.
Тем временем стало известно, что Лорак получила предложение работать на российском телевидении, что вызвало возмущение общественности. Ее пригласили в проект "Ты супер!" на НТВ, заменив российскую певицу и композитора Ирину Дубцову, которая поддерживала СВО и выступала перед военными.
После этого началась проверка по инициативе общественников, но вскоре она была прекращена: заявители подтвердили, что у них нет претензий к певице. Она не нарушает российское законодательство.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Певица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
После разрешения этой ситуации начали появляться слухи о связях Ани Лорак в России, хотя конкретные имена ее покровителей неизвестны. При этом известно, что она дружит с Филиппом Киркоровым.
Ситуацию прояснил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который раскрыл имена возможных покровителей Лорак.
"Возможно, это генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский и генеральный продюсер телекомпании "Вайт Медиа" Юлия Сумачева. Эти люди должны объяснить народу, почему Лорак заняла место Ирины Дубцовой в шоу", — написал в телеграм-канале Бородин.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак на съемке программы на телеканале "Россия 1"
Певица Ани Лорак на съемке программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Певица Ани Лорак на съемке программы на телеканале "Россия 1"
Несмотря на критику, Лорак продолжает оставаться в центре внимания благодаря своим связям и поддержке влиятельных людей. Закулисье украинской звезды остается полным тайн и интриг, создавая противоречивый образ Ани Лорак на музыкальной сцене. Вопрос о том, как покровители влияют на карьеру и репутацию певицы, остается открытым.
 
ШоубизРоссияУкраинаЧерновцыИрина ДубцоваФилипп КиркоровАни ЛоракНТВ (телеканал)
 
 
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