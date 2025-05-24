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ВС России освободили Локню в Сумской области - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 24.05.2025 (обновлено: 13:20 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/loknya-2018831760.html
ВС России освободили Локню в Сумской области
ВС России освободили Локню в Сумской области - РИА Новости, 24.05.2025
ВС России освободили Локню в Сумской области
Подразделения российской группировки "Север" освободили населенный пункт Локня в Сумской области, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:19:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
сумская область
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" освободили населенный пункт Локня в Сумской области, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область
ВС России освободили Локню в Сумской области

Группировка "Север" освободила Локню в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" освободили населенный пункт Локня в Сумской области, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Локня в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Локня в Сумской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская область
 
 
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