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Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция - РИА Новости, 24.05.2025
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11:33 24.05.2025
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Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция - РИА Новости, 24.05.2025
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:33:00+03:00
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россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
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россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2025-05-24T11:33
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Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
 
РоссияСергей Лавров
 
 
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