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Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция

Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция - РИА Новости, 24.05.2025

Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:33:00+03:00

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россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

россия

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 2025-05-24T11:33 true PT8M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, сергей лавров, видео