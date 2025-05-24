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Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция - РИА Новости, 24.05.2025
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:33:00+03:00
2025-05-24T11:33:00+03:00
2025-05-24T11:33:00+03:00
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
2025-05-24T11:33
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PT8M31S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2025-05-24T11:33
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PT8M31S
Выступление Лаврова на XXXIII ассамблее СВОП. Трансляция
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на XXXIII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.