https://ria.ru/20250524/livan-2018862132.html

В Южном Ливане прошли выборы вопреки разрушениям от ударов Израиля

В Южном Ливане прошли выборы вопреки разрушениям от ударов Израиля - РИА Новости, 24.05.2025

В Южном Ливане прошли выборы вопреки разрушениям от ударов Израиля

Муниципальные выборы состоялись в Южном Ливане и Набатии вопреки серьезным разрушениям от израильских бомбардировок и угрозы их повторения, передает... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:51:00+03:00

2025-05-24T15:51:00+03:00

2025-05-24T16:20:00+03:00

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НАБАТИЯ (Ливан), 24 мая — РИА Новости. Муниципальные выборы состоялись в Южном Ливане и Набатии вопреки серьезным разрушениям от израильских бомбардировок и угрозы их повторения, передает корреспондент РИА Новости. Израильская авиация в четверг вечером подвергла массированной бомбардировке сразу несколько населенных пунктов на юге и востоке Ливана. Армия Израиля заявила, что наносит удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах". Премьер-министр Ливана Наваф Салам в свою очередь подчеркнул, что агрессивные действия со стороны Израиля не заставят государство отступить от проведения избирательного процесса и от обязательства по защите Ливана и его граждан. Вопреки тому, что обстрелы продолжаются почти ежедневно, активность избирателей превзошла ожидания. Избирательные участки открылись в 7 утра, и, несмотря на продолжающееся напряжение и разрушения от недавних израильских авиаударов, жители демонстрируют активность и массово идут на участки. По данным МВД Ливана, в результате политических соглашений, в том числе между шиитскими движениями "Хезболлах" и "Амаль", 109 из 272 муниципалитетов в двух южных провинциях сформированы по принципу избрания по согласованию, без проведения голосования в рамках общегосударственного закона. Президент Ливана Джозеф Аун лично проголосовал в своем родном поселении Аль-Айшия в округе Джеззин (провинция Южный Ливан), воспользовавшись своим правом выбора главы муниципалитета, поскольку члены совета были утверждены без выборов. Также сегодня глава государства побывал в оперативном центре в здании префектуры Сайды, а затем направился в аналогичный центр в Набатии, чтобы проконтролировать ход выборов и ознакомиться с принимаемыми мерами безопасности. "Эти муниципалитеты будут играть ключевую роль в восстановлении наших городов и деревень", — рассказал РИА Новости один из жителей Набатии, отвечая на вопрос какой смысл ехать голосовать на юг, понимая, что в любой момент может начаться бомбардировка. Собеседник агентства также пояснил , что участие в выборах — это не только административная необходимость, но и "форма сопротивления попыткам Израиля вытеснить население с приграничных ливанских территорий",- добавил он. На выборы выдвинулись представители различных политических сил — от блоков "Хезболлах" и "Амаль" до кандидатов от христианских партий "Свободное патриотическое движения" и "Ливанские силы", а также независимые кандидаты и местные клановые объединения. Согласно ливанскому законодательству, муниципальные выборы проводятся раз в шесть лет. Очередное голосование должно было состояться в 2022 году, однако было отложено из-за совпадения с парламентскими выборами, а также отсутствия финансирования на фоне тяжёлого экономического и финансового кризиса, разразившегося в стране в 2019 году. С тех пор местные муниципалитеты продолжали выполнять свои функции с момента последних выборов 2016 года.

https://ria.ru/20250517/irak-2017549392.html

https://ria.ru/20250506/peydzher-2015215065.html

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в мире, ливан, израиль, джозеф аун, хезболла