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Ликсутов: в Москве создадут промпарк для инновационных и легких производств - РИА Новости, 24.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/liksutov-2018833481.html
Ликсутов: в Москве создадут промпарк для инновационных и легких производств
Ликсутов: в Москве создадут промпарк для инновационных и легких производств - РИА Новости, 24.05.2025
Ликсутов: в Москве создадут промпарк для инновационных и легких производств
На северо-востоке Москвы будет построен четырехэтажное здание промышленного технопарка с авторампами, которые позволят осуществлять погрузку/разгрузку... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:00:00+03:00
2025-05-24T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На северо-востоке Москвы будет построен четырехэтажное здание промышленного технопарка с авторампами, которые позволят осуществлять погрузку/разгрузку автотранспорта на любом этаже, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Технопарк будет создан в районе Алтуфьево в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ)."В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет инновации в секторе индустриального строительства и создает новые форматы промышленных объектов. Так, на северо-востоке столицы появится первый в Москве четырехэтажный промышленный технопарк с авторампами. Многоуровневый формат позволит эффективно разместить в здании предприятия обрабатывающей промышленности, а также компании инновационного сектора. Благодаря реализации этого проекта на северо-востоке столицы появится более 1,3 тысячи новых рабочих мест", — привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Площадь здания "АФИ Пром Алтуфьево" превысит 130 тысяч квадратных метров, строительство планируется завершить в 2026 году. Авторампы позволят грузовому транспорту подъезжать к зонам разгрузки любого этажа, что позволит эффективно использовать многоэтажное здание каждому из резидентов. Проект отражает намерение создавать в Москве полноценные производственные экосистемы, которые обеспечат развитие малых и средних предприятий."Ежегодно в Москве открывается около 150 новых высокотехнологичных компаний. Благодаря появлению нового промтехнопарка в Алтуфьево локализовать производство в столице смогут компании по выпуску электроники, текстильных изделий, одежды и обуви, а также другой важной для города продукции. Также предприятиям будут доступны свыше 20 мер поддержки промышленности: от льготных инвестиционных кредитов до специальных налоговых режимов и статусов", — уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России, где действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых заняты свыше 750 тысяч человек. Для развития предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по специальной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018759746.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: в Москве создадут промпарк для инновационных и легких производств

Ликсутов: в Алтуфьево построят здание технопарка с авторампами

© пресс-служба ДИПППроект здания технопарка с авторампами в Алтуфьево
Проект здания технопарка с авторампами в Алтуфьево - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© пресс-служба ДИПП
Проект здания технопарка с авторампами в Алтуфьево
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На северо-востоке Москвы будет построен четырехэтажное здание промышленного технопарка с авторампами, которые позволят осуществлять погрузку/разгрузку автотранспорта на любом этаже, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Технопарк будет создан в районе Алтуфьево в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).
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"В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет инновации в секторе индустриального строительства и создает новые форматы промышленных объектов. Так, на северо-востоке столицы появится первый в Москве четырехэтажный промышленный технопарк с авторампами. Многоуровневый формат позволит эффективно разместить в здании предприятия обрабатывающей промышленности, а также компании инновационного сектора. Благодаря реализации этого проекта на северо-востоке столицы появится более 1,3 тысячи новых рабочих мест", — привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Площадь здания "АФИ Пром Алтуфьево" превысит 130 тысяч квадратных метров, строительство планируется завершить в 2026 году. Авторампы позволят грузовому транспорту подъезжать к зонам разгрузки любого этажа, что позволит эффективно использовать многоэтажное здание каждому из резидентов. Проект отражает намерение создавать в Москве полноценные производственные экосистемы, которые обеспечат развитие малых и средних предприятий.
"Ежегодно в Москве открывается около 150 новых высокотехнологичных компаний. Благодаря появлению нового промтехнопарка в Алтуфьево локализовать производство в столице смогут компании по выпуску электроники, текстильных изделий, одежды и обуви, а также другой важной для города продукции. Также предприятиям будут доступны свыше 20 мер поддержки промышленности: от льготных инвестиционных кредитов до специальных налоговых режимов и статусов", — уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России, где действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых заняты свыше 750 тысяч человек. Для развития предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по специальной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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