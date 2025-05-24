https://ria.ru/20250524/lavrov-2018830087.html

Лавров высказался о формировании многополярного мира

Лавров высказался о формировании многополярного мира - РИА Новости, 24.05.2025

Лавров высказался о формировании многополярного мира

Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:03:00+03:00

2025-05-24T12:03:00+03:00

2025-05-24T14:28:00+03:00

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россия

юг

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сергей лавров

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс", - сказал Лавров на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Министр отметил, что глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявления неоколониализма со стороны Запада. "Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018370284.html

россия

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в мире, россия, юг, восток, сергей лавров