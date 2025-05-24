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Лавров высказался о формировании многополярного мира - РИА Новости, 24.05.2025
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12:03 24.05.2025 (обновлено: 14:28 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/lavrov-2018830087.html
Лавров высказался о формировании многополярного мира
Лавров высказался о формировании многополярного мира - РИА Новости, 24.05.2025
Лавров высказался о формировании многополярного мира
Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:03:00+03:00
2025-05-24T14:28:00+03:00
в мире
россия
юг
восток
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс", - сказал Лавров на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Министр отметил, что глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявления неоколониализма со стороны Запада. "Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - подчеркнул он.
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в мире, россия, юг, восток, сергей лавров
В мире, Россия, Юг, Восток, Сергей Лавров
Лавров высказался о формировании многополярного мира

Лавров: формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. 24 мая 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. 24 мая 2025
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс", - сказал Лавров на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Министр отметил, что глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявления неоколониализма со стороны Запада.
"Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - подчеркнул он.
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22 мая, 01:18
 
В миреРоссияЮгВостокСергей Лавров
 
 
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