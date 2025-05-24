https://ria.ru/20250524/lager-2018803346.html

Психолог дала советы по подготовке ребенка к детскому лагерю

Психолог дала советы по подготовке ребенка к детскому лагерю - РИА Новости, 24.05.2025

Психолог дала советы по подготовке ребенка к детскому лагерю

Важно, чтобы родители психологически подготовили ребенка к поездке в детский лагерь, особенно, если он едет впервые, рассказала РИА Новости детский психолог... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:34:00+03:00

2025-05-24T05:34:00+03:00

2025-05-24T05:34:00+03:00

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Важно, чтобы родители психологически подготовили ребенка к поездке в детский лагерь, особенно, если он едет впервые, рассказала РИА Новости детский психолог Наталья Наумова. "Важно, чтобы у ребенка было и собственное желание поехать в лагерь. Препятствиями могут быть страхи, тревоги, которые важно обсудить, проговорить. Если самостоятельно справиться не удается, то важно подключать психолога и разбираться, что же мешает ребенку отправиться в лагерь, отойти, отдалиться от родителей и проявить свою самостоятельность. Не каждый ребенок готов", - рассказала детский психолог. Психолог уточнила, что ребенок сам должен сказать о своем согласии. В противном случае, такая поездка окажется для него негативной. К тому же, доверие к родителям будет утрачено и отношения могут испортиться. Важно поддерживать ребенка, не обесценивать трудности, с которыми он сталкивается, делиться позитивным опытом. Ребенок должен понимать, что у него есть право голоса. "Поэтому здесь нужно быть очень бережным и осторожным к детской психике, и смотреть за состоянием ребёнка, за желаниями ребёнка. То есть не надо принуждать, не надо заставлять и подчинять, ставить ребёнка в безвыходную ситуацию. А тут важно именно с ребёнком как-то договариваться, искать возможность, чтобы ребёнок был заинтересован", - заключила психолог.

https://ria.ru/20250524/lager-2018797222.html

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