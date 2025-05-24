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Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь - РИА Новости, 24.05.2025
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02:14 24.05.2025 (обновлено: 11:28 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/lager-2018797222.html
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь - РИА Новости, 24.05.2025
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь
Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:14:00+03:00
2025-05-24T11:28:00+03:00
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так далее, рассказала РИА Новости детский психолог Наталья Наумова. "Прежде всего ребенок должен уметь обслуживать себя полностью: одеваться, переодеваться, не забывать менять бельё, умываться, чистить зубы и так далее", - рассказала психолог. Она также отметила, что нужно научить ребенка контролировать свое питание, ориентироваться в пространстве и общаться со взрослыми и другими детьми, а также просить о помощи и договариваться.
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общество
Общество
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь

Психолог Наумова: ребенок к поездке в лагерь должен уметь обслуживать себя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДети играют на пляже в детском лагере
Дети играют на пляже в детском лагере - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дети играют на пляже в детском лагере
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так далее, рассказала РИА Новости детский психолог Наталья Наумова.
"Прежде всего ребенок должен уметь обслуживать себя полностью: одеваться, переодеваться, не забывать менять бельё, умываться, чистить зубы и так далее", - рассказала психолог.
Она также отметила, что нужно научить ребенка контролировать свое питание, ориентироваться в пространстве и общаться со взрослыми и другими детьми, а также просить о помощи и договариваться.
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