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Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь - РИА Новости, 24.05.2025
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь
Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:14:00+03:00
2025-05-24T02:14:00+03:00
2025-05-24T11:28:00+03:00
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так далее, рассказала РИА Новости детский психолог Наталья Наумова. "Прежде всего ребенок должен уметь обслуживать себя полностью: одеваться, переодеваться, не забывать менять бельё, умываться, чистить зубы и так далее", - рассказала психолог. Она также отметила, что нужно научить ребенка контролировать свое питание, ориентироваться в пространстве и общаться со взрослыми и другими детьми, а также просить о помощи и договариваться.
https://ria.ru/20250513/otdykh-2016596486.html
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общество
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь
Психолог Наумова: ребенок к поездке в лагерь должен уметь обслуживать себя
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Важно подготовить ребенка к поездке в лагерь не только психологически, он должен уметь полностью обслуживать себя: одеваться, умываться, чистить зубы и так далее, рассказала РИА Новости детский психолог Наталья Наумова.
"Прежде всего ребенок должен уметь обслуживать себя полностью: одеваться, переодеваться, не забывать менять бельё, умываться, чистить зубы и так далее", - рассказала психолог.
Она также отметила, что нужно научить ребенка контролировать свое питание, ориентироваться в пространстве и общаться со взрослыми и другими детьми, а также просить о помощи и договариваться.