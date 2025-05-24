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Хинштейн вручил ключи от машин семьям погибших сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 24.05.2025 (обновлено: 19:37 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/kursk-2018897420.html
Хинштейн вручил ключи от машин семьям погибших сотрудников Росгвардии
Хинштейн вручил ключи от машин семьям погибших сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 24.05.2025
Хинштейн вручил ключи от машин семьям погибших сотрудников Росгвардии
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил ключи от машин 15 семьям сотрудников Росгвардии, погибших при защите курского приграничья. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:36:00+03:00
2025-05-24T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
жилье
курская область
москва
большесолдатский район
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил ключи от машин 15 семьям сотрудников Росгвардии, погибших при защите курского приграничья. В субботу в Москве состоялся 19-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, в ходе которого были вручены ключи от машин семьям погибших в специальной военной операции. "Сегодня вручили ключи 15 семьям погибших сотрудников Росгвардии… Вижу, как сегодня на курской земле наши росгврадейцы героически отстаивают интересы отечества, защищая рубежи, мирную жизнь, небо над головой… Уверен, потому что и впредь наши Росгвардейцы и в Курской области, и по всей стране будут являться образцом мужества, героизма и самопожертвования", - сказал Хинштейн. Он также вручил ключи от машины супругу погибшей журналистки из Курской области Юлии Кузнецовой. "Сегодня мы будем вручать ключи от машины семье погибшей журналистки из Курской области Юлии Кузнецовой, главному редактору "Народной газеты" Большесолдатского района. В августе прошлого года, когда произошло вторжение ВСУ на территорию нашего региона, Юлия не оставила свою малую родину и погибла, как настоящий солдат на посту. Вражеский дрон атаковал ее машину, когда она ехала готовить к выходу новый номер в редакцию. Для нас очень важно хранить память о наших героях", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018774155.html
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общество, жилье, курская область, москва, большесолдатский район, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье, Курская область, Москва, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Хинштейн вручил ключи от машин семьям погибших сотрудников Росгвардии

Хинштейн вручил ключи от машин 15 семьям погибших сотрудников Росгвардии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил ключи от машин 15 семьям сотрудников Росгвардии, погибших при защите курского приграничья.
В субботу в Москве состоялся 19-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, в ходе которого были вручены ключи от машин семьям погибших в специальной военной операции.
"Сегодня вручили ключи 15 семьям погибших сотрудников Росгвардии… Вижу, как сегодня на курской земле наши росгврадейцы героически отстаивают интересы отечества, защищая рубежи, мирную жизнь, небо над головой… Уверен, потому что и впредь наши Росгвардейцы и в Курской области, и по всей стране будут являться образцом мужества, героизма и самопожертвования", - сказал Хинштейн.
Он также вручил ключи от машины супругу погибшей журналистки из Курской области Юлии Кузнецовой.
"Сегодня мы будем вручать ключи от машины семье погибшей журналистки из Курской области Юлии Кузнецовой, главному редактору "Народной газеты" Большесолдатского района. В августе прошлого года, когда произошло вторжение ВСУ на территорию нашего региона, Юлия не оставила свою малую родину и погибла, как настоящий солдат на посту. Вражеский дрон атаковал ее машину, когда она ехала готовить к выходу новый номер в редакцию. Для нас очень важно хранить память о наших героях", - отметил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеКурская областьМоскваБольшесолдатский районАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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