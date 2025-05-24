https://ria.ru/20250524/kuban-2018884159.html
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача - РИА Новости, 24.05.2025
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача
Следственное управление (СУ) Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после сообщения об избиении врача в медицинской организации, РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T18:26:00+03:00
2025-05-24T18:26:00+03:00
2025-05-24T18:38:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Следственное управление (СУ) Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после сообщения об избиении врача в медицинской организации, сообщает информационный центр СК России. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что один из посетителей медучреждения спровоцировал конфликт и сломал врачу палец из-за отказа в оказании услуги. "В одном из медицинских учреждений в городе Краснодаре мужчина неславянской внешности спровоцировал конфликт с сотрудниками организации, после чего стал их оскорблять и избил врача. В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что врачу потребовалась медицинская помощь после нападения. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, главе СК Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.
https://ria.ru/20250523/chp-2018782628.html
краснодарский край
россия
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача
СК возбудил дело после сообщения об избиении врача в медучреждении в Краснодаре