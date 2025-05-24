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На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача - РИА Новости, 24.05.2025
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18:26 24.05.2025 (обновлено: 18:38 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/kuban-2018884159.html
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача - РИА Новости, 24.05.2025
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача
Следственное управление (СУ) Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после сообщения об избиении врача в медицинской организации, РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T18:26:00+03:00
2025-05-24T18:38:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Следственное управление (СУ) Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после сообщения об избиении врача в медицинской организации, сообщает информационный центр СК России. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что один из посетителей медучреждения спровоцировал конфликт и сломал врачу палец из-за отказа в оказании услуги. "В одном из медицинских учреждений в городе Краснодаре мужчина неславянской внешности спровоцировал конфликт с сотрудниками организации, после чего стал их оскорблять и избил врача. В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что врачу потребовалась медицинская помощь после нападения. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, главе СК Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача

СК возбудил дело после сообщения об избиении врача в медучреждении в Краснодаре

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Следственное управление (СУ) Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после сообщения об избиении врача в медицинской организации, сообщает информационный центр СК России.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что один из посетителей медучреждения спровоцировал конфликт и сломал врачу палец из-за отказа в оказании услуги.
"В одном из медицинских учреждений в городе Краснодаре мужчина неславянской внешности спровоцировал конфликт с сотрудниками организации, после чего стал их оскорблять и избил врача. В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что врачу потребовалась медицинская помощь после нападения.
Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, главе СК Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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