https://ria.ru/20250524/kuban-2018884159.html

На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача

На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача - РИА Новости, 24.05.2025

На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача

Следственное управление (СУ) Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после сообщения об избиении врача в медицинской организации, РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T18:26:00+03:00

2025-05-24T18:26:00+03:00

2025-05-24T18:38:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

краснодар

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Следственное управление (СУ) Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после сообщения об избиении врача в медицинской организации, сообщает информационный центр СК России. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что один из посетителей медучреждения спровоцировал конфликт и сломал врачу палец из-за отказа в оказании услуги. "В одном из медицинских учреждений в городе Краснодаре мужчина неславянской внешности спровоцировал конфликт с сотрудниками организации, после чего стал их оскорблять и избил врача. В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что врачу потребовалась медицинская помощь после нападения. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, главе СК Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.

https://ria.ru/20250523/chp-2018782628.html

краснодарский край

россия

краснодар

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происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)