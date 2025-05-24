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В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко - РИА Новости, 24.05.2025
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14:20 24.05.2025 (обновлено: 15:34 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/kuban-2018846159.html
В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко
В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко - РИА Новости, 24.05.2025
В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко
Обвиняемый в злоупотреблении использованием служебного положения в новых регионах вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заключен под стражу,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:20:00+03:00
2025-05-24T15:34:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
краснодар
вениамин кондратьев
сергей власов
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Обвиняемый в злоупотреблении использованием служебного положения в новых регионах вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заключен под стражу, он согласился с обвинением в суде, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале. "Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нестеренко. Обвиняемый указал суду, что согласен с предъявленным обвинением и в вопросе избрания меры пресечения полагался на усмотрение суда", - говорится в сообщении ведомства. Согласно информации пресс-службы, Нестеренко обвиняется в совершении преступлении по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.) на предыдущем месте работы. Он на посту руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" серьезно нарушил права и законные интересы государства, повлекшие тяжелые последствия, уточняет ведомство. Суд избрал в отношении Нестеренко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в один месяц и 29 суток. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду предложил покинуть пост Нестеренко, ответственного за строительство в крае. Глава Кубани аргументировал это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика. Ранее РИА Новости стало известно от источника, что Нестеренко был задержан в четверг сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Обыски прошли по месту работы и жительства вице-губернатора. Ущерб от действий Нестеренко, по информации источника, оценивается в более чем 130 миллионов рублей. По данным источника в правоохранительных органах, претензии силовиков связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы - в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.
https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html
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происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, вениамин кондратьев, сергей власов
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Сергей Власов
В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко

Суд арестовал вице-губернатора Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями

© Фото : Администрация Краснодарского краяАлександр Нестеренко
Александр Нестеренко - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Администрация Краснодарского края
Александр Нестеренко. Архивное фото
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Обвиняемый в злоупотреблении использованием служебного положения в новых регионах вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заключен под стражу, он согласился с обвинением в суде, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
"Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нестеренко. Обвиняемый указал суду, что согласен с предъявленным обвинением и в вопросе избрания меры пресечения полагался на усмотрение суда", - говорится в сообщении ведомства.
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Согласно информации пресс-службы, Нестеренко обвиняется в совершении преступлении по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.) на предыдущем месте работы. Он на посту руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" серьезно нарушил права и законные интересы государства, повлекшие тяжелые последствия, уточняет ведомство. Суд избрал в отношении Нестеренко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в один месяц и 29 суток.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду предложил покинуть пост Нестеренко, ответственного за строительство в крае. Глава Кубани аргументировал это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
Ранее РИА Новости стало известно от источника, что Нестеренко был задержан в четверг сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Обыски прошли по месту работы и жительства вице-губернатора. Ущерб от действий Нестеренко, по информации источника, оценивается в более чем 130 миллионов рублей. По данным источника в правоохранительных органах, претензии силовиков связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы - в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.
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