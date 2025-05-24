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В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко

В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко - РИА Новости, 24.05.2025

В Краснодарском крае арестовали вице-губернатора Нестеренко

Обвиняемый в злоупотреблении использованием служебного положения в новых регионах вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заключен под стражу,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:20:00+03:00

2025-05-24T14:20:00+03:00

2025-05-24T15:34:00+03:00

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Обвиняемый в злоупотреблении использованием служебного положения в новых регионах вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заключен под стражу, он согласился с обвинением в суде, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале. "Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нестеренко. Обвиняемый указал суду, что согласен с предъявленным обвинением и в вопросе избрания меры пресечения полагался на усмотрение суда", - говорится в сообщении ведомства. Согласно информации пресс-службы, Нестеренко обвиняется в совершении преступлении по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - ред.) на предыдущем месте работы. Он на посту руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" серьезно нарушил права и законные интересы государства, повлекшие тяжелые последствия, уточняет ведомство. Суд избрал в отношении Нестеренко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в один месяц и 29 суток. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду предложил покинуть пост Нестеренко, ответственного за строительство в крае. Глава Кубани аргументировал это тем, что строительство больше половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика. Ранее РИА Новости стало известно от источника, что Нестеренко был задержан в четверг сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Обыски прошли по месту работы и жительства вице-губернатора. Ущерб от действий Нестеренко, по информации источника, оценивается в более чем 130 миллионов рублей. По данным источника в правоохранительных органах, претензии силовиков связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы - в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.

https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html

https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html

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происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, вениамин кондратьев, сергей власов