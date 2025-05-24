https://ria.ru/20250524/krym-2018904154.html
На кинофестивале в Крыму покажут документальный фильм режиссера из ЛНР
На кинофестивале в Крыму покажут документальный фильм режиссера из ЛНР - РИА Новости, 24.05.2025
На кинофестивале в Крыму покажут документальный фильм режиссера из ЛНР
Документальный фильм режиссера из ЛНР Ксении Ахмировой покажут на кинофестивале "Мост" в Крыму, который проходит в с 23 по 25 мая на площадке "Таврида.АРТ",... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T20:15:00+03:00
2025-05-24T20:15:00+03:00
2025-05-24T20:31:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Документальный фильм режиссера из ЛНР Ксении Ахмировой покажут на кинофестивале "Мост" в Крыму, который проходит в с 23 по 25 мая на площадке "Таврида.АРТ", сообщила пресс-служба фестиваля. С 23 по 25 мая в Крыму в контент-студии "Юг.Кино" на "Таврида-Арт" проходит всероссийский кинофестиваль "Мост". Центральное событие фестиваля - конкурс работ молодых творцов России "Мост.Горизонты". Режиссер Ксения Ахмирова из Луганской Народной Республики представит фильм "На краю заботы". Он знакомит зрителя с жителем села Большая Кандала (Ульяновская область) Андреем Волковым, который в мастерской трудится над резным иконостасом для деревянного храма села. "Да, я из региона, на долю которого выпало много тяжёлых испытаний. Но общество уже измучено конфликтами, и мне хотелось передать то самое мирное, спокойное состояние. Чтобы люди могли на время забыть о проблемах, страхах, выдохнуть и почувствовать жизнь. Современный мир это не только войны, разруха, конфликты, это и любовь, искусство, жизнь. Для меня было важно показать, что мир может быть рядом — в наших родных, доме, в любви к жизни и к своему делу", — приводит комментарий Ахмировой пресс-служба. В конкурсе принимают участие игровые и документальные фильмы, созданные в 2024 и 2025 годах, не более одного от режиссёра. В состав экспертного совета вошли: режиссёры, актёры, продюсеры, грантодатели и представители ключевых фондов, онлайн-кинотеатров и производственных компаний. Награждение участников "Мост.Горизонты" состоится в заключительный день кинофестиваля — 25 мая. Всего будет представлено несколько номинаций для победителей: "Лучшая игровая полнометражная картина", "Лучшая игровая короткометражная картина", "Лучшая документальная полнометражная картина", "Лучшая документальная короткометражная картина" и специальные призы от партнёров. В программе кинофестиваля "Мост" порядка 90 художественных и документальных картин. В этом году "Мост" включён в перечень национальных кинофестивалей России и проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html
https://ria.ru/20250517/festival-2017419021.html
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луганская народная республика, республика крым, россия
Культура, Луганская Народная Республика, Республика Крым, Россия
На кинофестивале в Крыму покажут документальный фильм режиссера из ЛНР
На кинофестивале "Мост" в Крыму покажут фильм Ахмировой, режиссера из ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Документальный фильм режиссера из ЛНР Ксении Ахмировой покажут на кинофестивале "Мост" в Крыму, который проходит в с 23 по 25 мая на площадке "Таврида.АРТ", сообщила пресс-служба фестиваля.
С 23 по 25 мая в Крыму
в контент-студии "Юг.Кино" на "Таврида-Арт" проходит всероссийский кинофестиваль "Мост". Центральное событие фестиваля - конкурс работ молодых творцов России
"Мост.Горизонты".
Режиссер Ксения Ахмирова из Луганской Народной Республики
представит фильм "На краю заботы". Он знакомит зрителя с жителем села Большая Кандала (Ульяновская область
) Андреем Волковым
, который в мастерской трудится над резным иконостасом для деревянного храма села.
"Да, я из региона, на долю которого выпало много тяжёлых испытаний. Но общество уже измучено конфликтами, и мне хотелось передать то самое мирное, спокойное состояние. Чтобы люди могли на время забыть о проблемах, страхах, выдохнуть и почувствовать жизнь. Современный мир это не только войны, разруха, конфликты, это и любовь, искусство, жизнь. Для меня было важно показать, что мир может быть рядом — в наших родных, доме, в любви к жизни и к своему делу", — приводит комментарий Ахмировой пресс-служба.
В конкурсе принимают участие игровые и документальные фильмы, созданные в 2024 и 2025 годах, не более одного от режиссёра. В состав экспертного совета вошли: режиссёры, актёры, продюсеры, грантодатели и представители ключевых фондов, онлайн-кинотеатров и производственных компаний.
Награждение участников "Мост.Горизонты" состоится в заключительный день кинофестиваля — 25 мая. Всего будет представлено несколько номинаций для победителей: "Лучшая игровая полнометражная картина", "Лучшая игровая короткометражная картина", "Лучшая документальная полнометражная картина", "Лучшая документальная короткометражная картина" и специальные призы от партнёров.
В программе кинофестиваля "Мост" порядка 90 художественных и документальных картин. В этом году "Мост" включён в перечень национальных кинофестивалей России и проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.