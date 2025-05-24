https://ria.ru/20250524/korabli-2018908447.html

Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей

Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей - РИА Новости, 24.05.2025

Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей

Организация портов и судоходства Ирана получила в свое распоряжение 13 кораблей, произведенных в исламской республике, передает госагентство Tasnim. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T20:57:00+03:00

2025-05-24T20:57:00+03:00

2025-05-24T20:57:00+03:00

в мире

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/27/1549052709_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_76ae92f55fe2b298af83a0bc04c5c362.jpg

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Организация портов и судоходства Ирана получила в свое распоряжение 13 кораблей, произведенных в исламской республике, передает госагентство Tasnim. "Церемония передачи организации портов и судоходства Ирана четырех буксиров мощностью 1800 л.с. и девяти поисково-спасательных кораблей прошла в Хоррамшахре в присутствии министра обороны", – говорится в сообщении агентства. По информации Tasnim, корабли были построены в Иране с использованием новейших технологий и сложнейших отечественных систем.

https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран