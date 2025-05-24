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Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей
Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей - РИА Новости, 24.05.2025
Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей
Организация портов и судоходства Ирана получила в свое распоряжение 13 кораблей, произведенных в исламской республике, передает госагентство Tasnim. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T20:57:00+03:00
2025-05-24T20:57:00+03:00
2025-05-24T20:57:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Организация портов и судоходства Ирана получила в свое распоряжение 13 кораблей, произведенных в исламской республике, передает госагентство Tasnim. "Церемония передачи организации портов и судоходства Ирана четырех буксиров мощностью 1800 л.с. и девяти поисково-спасательных кораблей прошла в Хоррамшахре в присутствии министра обороны", – говорится в сообщении агентства. По информации Tasnim, корабли были построены в Иране с использованием новейших технологий и сложнейших отечественных систем.
https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей
Tasnim: организация портов и судоходства ИРИ получила 13 отечественных кораблей