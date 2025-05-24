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Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей - РИА Новости, 24.05.2025
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20:57 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/korabli-2018908447.html
Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей
Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей - РИА Новости, 24.05.2025
Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей
Организация портов и судоходства Ирана получила в свое распоряжение 13 кораблей, произведенных в исламской республике, передает госагентство Tasnim. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T20:57:00+03:00
2025-05-24T20:57:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Организация портов и судоходства Ирана получила в свое распоряжение 13 кораблей, произведенных в исламской республике, передает госагентство Tasnim. "Церемония передачи организации портов и судоходства Ирана четырех буксиров мощностью 1800 л.с. и девяти поисково-спасательных кораблей прошла в Хоррамшахре в присутствии министра обороны", – говорится в сообщении агентства. По информации Tasnim, корабли были построены в Иране с использованием новейших технологий и сложнейших отечественных систем.
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в мире, иран
В мире, Иран
Морфлот Ирана получил 13 отечественных кораблей

Tasnim: организация портов и судоходства ИРИ получила 13 отечественных кораблей

© Iranian ArmyЭсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Iranian Army
Эсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Организация портов и судоходства Ирана получила в свое распоряжение 13 кораблей, произведенных в исламской республике, передает госагентство Tasnim.
«
"Церемония передачи организации портов и судоходства Ирана четырех буксиров мощностью 1800 л.с. и девяти поисково-спасательных кораблей прошла в Хоррамшахре в присутствии министра обороны", – говорится в сообщении агентства.
По информации Tasnim, корабли были построены в Иране с использованием новейших технологий и сложнейших отечественных систем.
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