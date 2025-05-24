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В Москве оцифруют все коллекции музеев - РИА Новости, 24.05.2025
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Культура
 
16:10 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/kollektsii-2018865069.html
В Москве оцифруют все коллекции музеев
В Москве оцифруют все коллекции музеев - РИА Новости, 24.05.2025
В Москве оцифруют все коллекции музеев
Все коллекции музеев в Москве будут оцифрованы к 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:10:00+03:00
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москва
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все коллекции музеев в Москве будут оцифрованы к 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Экспонаты на экране: все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году. Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке появилась возможность представить уникальные предметы большой аудитории без риска для коллекции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в государственный каталог музейного фонда России уже внесены 1,8 миллиона экспонатов, которые хранятся в столице. Кроме того, с 2018 года музеи участвуют в проекте "Музейная Москва онлайн", в каталоге сейчас есть 117 тысяч изображений в высоком разрешении, и их число постоянно растёт.
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москва, россия, сергей собянин
Культура, Москва, Россия, Сергей Собянин
В Москве оцифруют все коллекции музеев

Собянин: все коллекции музеев в Москве будут оцифрованы к 2026 году

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все коллекции музеев в Москве будут оцифрованы к 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Экспонаты на экране: все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году. Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке появилась возможность представить уникальные предметы большой аудитории без риска для коллекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в государственный каталог музейного фонда России уже внесены 1,8 миллиона экспонатов, которые хранятся в столице. Кроме того, с 2018 года музеи участвуют в проекте "Музейная Москва онлайн", в каталоге сейчас есть 117 тысяч изображений в высоком разрешении, и их число постоянно растёт.
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КультураМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
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