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Президент Индонезии поблагодарил Китай за поддержку развивающихся стран
Президент Индонезии поблагодарил Китай за поддержку развивающихся стран - РИА Новости, 24.05.2025
Президент Индонезии поблагодарил Китай за поддержку развивающихся стран
Президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Китаю за его активную роль в поддержке развивающихся стран, страдавших от колонизации и угнетения. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:30:00+03:00
2025-05-24T22:30:00+03:00
2025-05-24T22:30:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 24 мая - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Китаю за его активную роль в поддержке развивающихся стран, страдавших от колонизации и угнетения. "Я хочу выразить свое уважение Китайской Народной Республике, которая последовательно защищает интересы развивающихся стран, выступая против угнетения, против империализма, против колониализма, против апартеида", - заявил Прабово Субианто на мероприятии в честь визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Джакарту. Прабово Субианто подчеркнул, что взаимодействие между Индонезией и Китаем не должно быть ограничено только экономическими аспектами. По его словам, оно обязано включать более глубокую дружбу и межсекторальное сотрудничество.
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в мире, китай, индонезия, джакарта, прабово субианто, ли цян
В мире, Китай, Индонезия, Джакарта, Прабово Субианто, Ли Цян
Президент Индонезии поблагодарил Китай за поддержку развивающихся стран
Президент Индонезии поблагодарил КНР за активную поддержку развивающихся стран