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Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке" - РИА Новости, 24.05.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:50 24.05.2025 (обновлено: 20:08 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/kirill-2018899958.html
Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке"
Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке" - РИА Новости, 24.05.2025
Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка", следует из... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:50:00+03:00
2025-05-24T20:08:00+03:00
религия
россия
дмитрий чернышенко
русская православная церковь
день славянской письменности и культуры
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка", следует из видеозаписи, предоставленной журналистам патриаршей пресс-службой. Патриарх по традиции открыл концерт в День славянской письменности и культуры на Красной площади. Перед открытием его встретил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Одним из факторов нашей непоколебимости являются вера и культура. Я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем: Днем славянской письменности и культуры, Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их молитвами, культурным подвигом да хранит Господь нашу страну, наш народ и нашу замечательную культуру, национальную жизнь русских людей и всех, кто считает себя россиянами сегодня", - сказал на открытии концерта Кирилл. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
https://ria.ru/20250524/putin-2018836009.html
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россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Дмитрий Чернышенко, Русская православная церковь, День славянской письменности и культуры, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке"

Патриарх Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности на "Чайке"

© Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 Чайка - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка", следует из видеозаписи, предоставленной журналистам патриаршей пресс-службой.
Патриарх по традиции открыл концерт в День славянской письменности и культуры на Красной площади. Перед открытием его встретил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Путин поздравляет патриарха Кириллом с Днем тезоименитства - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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Вчера, 13:03
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"Одним из факторов нашей непоколебимости являются вера и культура. Я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем: Днем славянской письменности и культуры, Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их молитвами, культурным подвигом да хранит Господь нашу страну, наш народ и нашу замечательную культуру, национальную жизнь русских людей и всех, кто считает себя россиянами сегодня", - сказал на открытии концерта Кирилл.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
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РелигияРоссияДмитрий ЧернышенкоРусская православная церковьДень славянской письменности и культурыПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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