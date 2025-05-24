Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке"
Патриарх Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности на "Чайке"
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка", следует из видеозаписи, предоставленной журналистам патриаршей пресс-службой.
Патриарх по традиции открыл концерт в День славянской письменности и культуры на Красной площади. Перед открытием его встретил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"Одним из факторов нашей непоколебимости являются вера и культура. Я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем: Днем славянской письменности и культуры, Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их молитвами, культурным подвигом да хранит Господь нашу страну, наш народ и нашу замечательную культуру, национальную жизнь русских людей и всех, кто считает себя россиянами сегодня", - сказал на открытии концерта Кирилл.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.