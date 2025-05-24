https://ria.ru/20250524/kirill-2018899958.html

Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке"

Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке" - РИА Новости, 24.05.2025

Патриарх Кирилл приехал на концерт на Красной площади на старинной "Чайке"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка", следует из... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:50:00+03:00

2025-05-24T19:50:00+03:00

2025-05-24T20:08:00+03:00

религия

россия

дмитрий чернышенко

русская православная церковь

день славянской письменности и культуры

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал на концерт в День славянской письменности и культуры на старинном автомобиле ГАЗ-13 "Чайка", следует из видеозаписи, предоставленной журналистам патриаршей пресс-службой. Патриарх по традиции открыл концерт в День славянской письменности и культуры на Красной площади. Перед открытием его встретил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Одним из факторов нашей непоколебимости являются вера и культура. Я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем: Днем славянской письменности и культуры, Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их молитвами, культурным подвигом да хранит Господь нашу страну, наш народ и нашу замечательную культуру, национальную жизнь русских людей и всех, кто считает себя россиянами сегодня", - сказал на открытии концерта Кирилл. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.

https://ria.ru/20250524/putin-2018836009.html

https://ria.ru/20250524/volodin-2018810394.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры, патриарх кирилл (владимир гундяев)