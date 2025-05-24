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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента - РИА Новости, 24.05.2025
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и Отечество в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:31:00+03:00
2025-05-24T13:31:00+03:00
2025-05-24T13:31:00+03:00
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россия
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и Отечество в целом. "Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ. Особенно призываю молиться за подрастающее поколение, которое должно воспринять от нас эстафету служения Богу, Церкви и Отечеству своему. Я благодарю президента и правительство за поддержку, церковное служение... Само государство сегодня в лице высших руководителей принадлежит Русской православной церкви, как и большинство нашего благочестивого народа", - сказал патриарх во время торжественной проповеди в День Кирилла и Мефодия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента и Отечество