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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента - РИА Новости, 24.05.2025
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Религия
 
13:31 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/kirill-2018841617.html
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента - РИА Новости, 24.05.2025
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и Отечество в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:31:00+03:00
2025-05-24T13:31:00+03:00
религия
россия
москва
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и Отечество в целом. "Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ. Особенно призываю молиться за подрастающее поколение, которое должно воспринять от нас эстафету служения Богу, Церкви и Отечеству своему. Я благодарю президента и правительство за поддержку, церковное служение... Само государство сегодня в лице высших руководителей принадлежит Русской православной церкви, как и большинство нашего благочестивого народа", - сказал патриарх во время торжественной проповеди в День Кирилла и Мефодия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
https://ria.ru/20250524/putin-2018836009.html
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россия, москва, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента и Отечество

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и Отечество в целом.
"Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ. Особенно призываю молиться за подрастающее поколение, которое должно воспринять от нас эстафету служения Богу, Церкви и Отечеству своему. Я благодарю президента и правительство за поддержку, церковное служение... Само государство сегодня в лице высших руководителей принадлежит Русской православной церкви, как и большинство нашего благочестивого народа", - сказал патриарх во время торжественной проповеди в День Кирилла и Мефодия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Путин поздравляет патриарха Кириллом с Днем тезоименитства - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Путин встретился с патриархом Кириллом
13:03
 
РелигияРоссияМоскваВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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