https://ria.ru/20250524/kirill-2018841617.html

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента - РИА Новости, 24.05.2025

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и Отечество в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:31:00+03:00

2025-05-24T13:31:00+03:00

2025-05-24T13:31:00+03:00

религия

россия

москва

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодежь и Отечество в целом. "Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ. Особенно призываю молиться за подрастающее поколение, которое должно воспринять от нас эстафету служения Богу, Церкви и Отечеству своему. Я благодарю президента и правительство за поддержку, церковное служение... Само государство сегодня в лице высших руководителей принадлежит Русской православной церкви, как и большинство нашего благочестивого народа", - сказал патриарх во время торжественной проповеди в День Кирилла и Мефодия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

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россия

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Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь