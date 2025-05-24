https://ria.ru/20250524/khinshteyn-2018799366.html

Хинштейн заявил, что освобожденные куряне будут обеспечены всем необходимым

Хинштейн заявил, что освобожденные куряне будут обеспечены всем необходимым - РИА Новости, 24.05.2025

Хинштейн заявил, что освобожденные куряне будут обеспечены всем необходимым

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что освобожденные из украинского плена куряне будут обеспечены всем необходимым. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T03:19:00+03:00

2025-05-24T03:19:00+03:00

2025-05-24T03:19:00+03:00

общество

россия

курская область

украина

александр хинштейн

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что освобожденные из украинского плена куряне будут обеспечены всем необходимым. Ранее уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявляла, что после переговоров России и Украины в Стамбуле начался "небывалый по масштабам" обмен пленными, первыми в РФ из украинского плена вернулись куряне и политзаключенные. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Среди возвращенных граждан не было детей, в основном это были люди пенсионного возраста. "На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с восемнадцатью жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу — сейчас они находятся под присмотром медиков... В пункте временного размещения людей повторно осмотрели медики. Наши жители будут обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что нескольких сразу забрали родственники, всех остальных разместили в ПВР. На месте Хинштейн передал каждому жителю сертификат на 30 тысяч рублей. Как подчеркнул врио губернатора Курской области, данная мера не отменяет всех остальных мер поддержки, включаю ежемесячную выплату в размере 65 тысяч рублей, которая положена с февраля. "После того, как люди отдохнут, с ним начнут работу соцслужбы, чтобы помочь оформить документы и получить все положенные выплаты", - добавил он. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250329/kurskaya-2008165383.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018774155.html

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общество, россия, курская область, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова, вооруженные силы украины