https://ria.ru/20250524/kelin-2018831330.html

Британцы устали от темы украинского конфликта, заявил Келин

Британцы устали от темы украинского конфликта, заявил Келин - РИА Новости, 24.05.2025

Британцы устали от темы украинского конфликта, заявил Келин

В обществе Великобритании нарастает фактор усталости от темы украинского конфликта, граждане, в частности, не хотят, чтобы страна содержала украинских беженцев, РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:12:00+03:00

2025-05-24T12:12:00+03:00

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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. В обществе Великобритании нарастает фактор усталости от темы украинского конфликта, граждане, в частности, не хотят, чтобы страна содержала украинских беженцев, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "Фактор усталости британского общества от украинской темы есть, хотя он и не преобладающий. Если где-то год назад мы говорили о том, что 80% британцев поддерживают действия своего правительства на Украине, то сейчас этот процент серьезно уменьшается. Я не хочу приводить конкретные цифры, они колеблются, но тенденция очевидна. Это сокращение поддержки со стороны населения. Все больше речь идет о том, что британцы устали от украинских беженцев и не хотят их содержать", - сказал Келин в ответ на вопрос о том, наблюдается ли в Британии усталость общества от украинской темы. В феврале в исследовании, проведенном компанией YouGov, оказывалось, что большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине. Только 24% британцев поддержали идею увеличения помощи Киеву. Большинство (41%) предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый респондент (19%) высказался за его сокращение. Ещё 16% не смогли дать ответ.

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Варвара Скокшина

в мире, великобритания, украина, россия, андрей келин