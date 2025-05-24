https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html
В Казани мужчина убил бывшую супругу
В Казани мужчина убил бывшую супругу - РИА Новости, 24.05.2025
В Казани мужчина убил бывшую супругу
Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой найдено в одной из квартир в Казани, и принимают меры по задержанию подозреваемого в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:22:00+03:00
2025-05-24T19:22:00+03:00
2025-05-24T19:22:00+03:00
происшествия
казань
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республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой найдено в одной из квартир в Казани, и принимают меры по задержанию подозреваемого в преступлении мужчины, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. По данным Telegram-каналов, все произошло в казанском ЖК "Волжская гавань", мужчина - бывший муж погибшей женщины, которую он, по предварительной информации, зарезал из ревности. Мужчина - иностранец. В квартире также находился трехлетний сын подозреваемого. "В полицию Казани поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома", - говорится в сообщении. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал, он доставлен в медицинское учреждение для осмотра. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, кировский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Кировский район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани мужчина убил бывшую супругу
В Казани полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины бывшим мужем
КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой найдено в одной из квартир в Казани, и принимают меры по задержанию подозреваемого в преступлении мужчины, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
По данным Telegram-каналов, все произошло в казанском ЖК "Волжская гавань", мужчина - бывший муж погибшей женщины, которую он, по предварительной информации, зарезал из ревности. Мужчина - иностранец. В квартире также находился трехлетний сын подозреваемого.
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"В полицию Казани поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома", - говорится в сообщении.
По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал, он доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого, устанавливают все обстоятельства произошедшего.