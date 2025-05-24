https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html

В Казани мужчина убил бывшую супругу

В Казани мужчина убил бывшую супругу - РИА Новости, 24.05.2025

В Казани мужчина убил бывшую супругу

Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой найдено в одной из квартир в Казани, и принимают меры по задержанию подозреваемого в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:22:00+03:00

2025-05-24T19:22:00+03:00

2025-05-24T19:22:00+03:00

происшествия

казань

кировский район

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой найдено в одной из квартир в Казани, и принимают меры по задержанию подозреваемого в преступлении мужчины, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. По данным Telegram-каналов, все произошло в казанском ЖК "Волжская гавань", мужчина - бывший муж погибшей женщины, которую он, по предварительной информации, зарезал из ревности. Мужчина - иностранец. В квартире также находился трехлетний сын подозреваемого. "В полицию Казани поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома", - говорится в сообщении. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал, он доставлен в медицинское учреждение для осмотра. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html

казань

кировский район

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, казань, кировский район, республика татарстан (татарстан)