https://ria.ru/20250524/kapitulyatsiya-2018800376.html

"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России

"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 24.05.2025

"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России

Несмотря на попытки заставить Россию пойти на некие уступки по урегулированию украинского вопроса, Россия заставит Киев подписать капитуляцию, такое мнение... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T04:07:00+03:00

2025-05-24T04:07:00+03:00

2025-05-24T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Несмотря на попытки заставить Россию пойти на некие уступки по урегулированию украинского вопроса, Россия заставит Киев подписать капитуляцию, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Некоторые говорят, что России придется пойти на уступки. Нет. Они не только никому не должны, но и не станут это делать. Они победят, и Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать", — сказал он.Эксперт также напомнил, что все разговоры о необходимых уступках со стороны Москвы — лишь попытка хоть как-нибудь ослабить более сильную сторону, у которой есть преимущества как за столом переговоров, так и на поле боя.При этом, продолжил бывший сотрудник ЦРУ, не стоит забывать, что за происходящее в первую очередь несут ответственность США и страны НАТО. Без помощи американцев и всего того, что они предоставили украинцам, эта война не зашла бы так далеко, пояснил Джонсон.В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.Как не раз подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.

https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html

https://ria.ru/20250523/provokatsiya-2018563400.html

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в мире, россия, украина, киев, ларри джонсон