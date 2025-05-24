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"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:07 24.05.2025 (обновлено: 11:07 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/kapitulyatsiya-2018800376.html
"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России
"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 24.05.2025
"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России
Несмотря на попытки заставить Россию пойти на некие уступки по урегулированию украинского вопроса, Россия заставит Киев подписать капитуляцию, такое мнение... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T04:07:00+03:00
2025-05-24T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
ларри джонсон
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Несмотря на попытки заставить Россию пойти на некие уступки по урегулированию украинского вопроса, Россия заставит Киев подписать капитуляцию, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Некоторые говорят, что России придется пойти на уступки. Нет. Они не только никому не должны, но и не станут это делать. Они победят, и Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать", — сказал он.Эксперт также напомнил, что все разговоры о необходимых уступках со стороны Москвы — лишь попытка хоть как-нибудь ослабить более сильную сторону, у которой есть преимущества как за столом переговоров, так и на поле боя.При этом, продолжил бывший сотрудник ЦРУ, не стоит забывать, что за происходящее в первую очередь несут ответственность США и страны НАТО. Без помощи американцев и всего того, что они предоставили украинцам, эта война не зашла бы так далеко, пояснил Джонсон.В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.Как не раз подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html
https://ria.ru/20250523/provokatsiya-2018563400.html
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в мире, россия, украина, киев, ларри джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Ларри Джонсон
"Придется пойти на уступки": в США сделали дерзкое заявление о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия заставит Украину безоговорочно капитулировать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский воннослужащий
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский воннослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Несмотря на попытки заставить Россию пойти на некие уступки по урегулированию украинского вопроса, Россия заставит Киев подписать капитуляцию, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Некоторые говорят, что России придется пойти на уступки. Нет. Они не только никому не должны, но и не станут это делать. Они победят, и Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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03:16
Эксперт также напомнил, что все разговоры о необходимых уступках со стороны Москвы — лишь попытка хоть как-нибудь ослабить более сильную сторону, у которой есть преимущества как за столом переговоров, так и на поле боя.
При этом, продолжил бывший сотрудник ЦРУ, не стоит забывать, что за происходящее в первую очередь несут ответственность США и страны НАТО. Без помощи американцев и всего того, что они предоставили украинцам, эта война не зашла бы так далеко, пояснил Джонсон.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины
Вчера, 17:09
В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.
Как не раз подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Вчера, 01:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЛарри Джонсон
 
 
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