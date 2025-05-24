Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 24.05.2025 (обновлено: 15:56 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/izrail-2018846909.html
СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке
СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке - РИА Новости, 24.05.2025
СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке
Удерживаемая в плену в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена через семь- десять дней в результате сделки, по которой на свободу... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:25:00+03:00
2025-05-24T15:56:00+03:00
в мире
ирак
израиль
россия
биньямин нетаньяху
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:267_1920x0_80_0_0_0ec165cd1b5cadaeb604ad00ca1373c8.jpg
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Удерживаемая в плену в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена через семь- десять дней в результате сделки, по которой на свободу выйдут обвиняемые в нападениях на американские объекты в Ираке, в том числе один иранец, сообщил иракский телеканал Al Rabiaa со ссылкой на свои источники. "Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключённого в Ираке и шесть других. Они обвиняются в нападениях на американские интересы", - отметили источники. "Их освобождение в обмен на израильтянку произойдет не позднее чем через неделю или десять дней", - добавили они. В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле 2023 года канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.
https://ria.ru/20250508/putin-2015858834.html
ирак
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:357_1920x0_80_0_0_16593df2e4986643ce1b52257398b95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хезболла
В мире, Ирак, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке

Al Rabiaa: похищенную россиянку Цуркову могут освободить через 7—10 дней

© Фото : соцсетиЕлизавета Цуркова
Елизавета Цуркова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : соцсети
Елизавета Цуркова
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Удерживаемая в плену в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена через семь- десять дней в результате сделки, по которой на свободу выйдут обвиняемые в нападениях на американские объекты в Ираке, в том числе один иранец, сообщил иракский телеканал Al Rabiaa со ссылкой на свои источники.
"Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключённого в Ираке и шесть других. Они обвиняются в нападениях на американские интересы", - отметили источники.
"Их освобождение в обмен на израильтянку произойдет не позднее чем через неделю или десять дней", - добавили они.
В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле 2023 года канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Президент Израиля поблагодарил Путина за усилия по заложникам в Газе
8 мая, 19:43
 
В миреИракИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала