https://ria.ru/20250524/izrail-2018846909.html

СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке

СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке

Удерживаемая в плену в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена через семь- десять дней в результате сделки, по которой на свободу... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:25:00+03:00

2025-05-24T14:25:00+03:00

2025-05-24T15:56:00+03:00

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ирак

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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Удерживаемая в плену в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена через семь- десять дней в результате сделки, по которой на свободу выйдут обвиняемые в нападениях на американские объекты в Ираке, в том числе один иранец, сообщил иракский телеканал Al Rabiaa со ссылкой на свои источники. "Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключённого в Ираке и шесть других. Они обвиняются в нападениях на американские интересы", - отметили источники. "Их освобождение в обмен на израильтянку произойдет не позднее чем через неделю или десять дней", - добавили они. В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле 2023 года канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.

https://ria.ru/20250508/putin-2015858834.html

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в мире, ирак, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хезболла