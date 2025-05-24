СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке
Al Rabiaa: похищенную россиянку Цуркову могут освободить через 7—10 дней
© Фото : соцсетиЕлизавета Цуркова
© Фото : соцсети
Елизавета Цуркова
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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Удерживаемая в плену в Ираке гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова может быть освобождена через семь- десять дней в результате сделки, по которой на свободу выйдут обвиняемые в нападениях на американские объекты в Ираке, в том числе один иранец, сообщил иракский телеканал Al Rabiaa со ссылкой на свои источники.
"Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключённого в Ираке и шесть других. Они обвиняются в нападениях на американские интересы", - отметили источники.
"Их освобождение в обмен на израильтянку произойдет не позднее чем через неделю или десять дней", - добавили они.
В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле 2023 года канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.