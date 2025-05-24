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В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией - РИА Новости, 24.05.2025
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20:22 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/iran-2018904816.html
В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией
В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией - РИА Новости, 24.05.2025
В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией
Предложение президента США Дональда Трампа по переименованию Персидского залива в Арабский - это нарушение международных норм и нападкой на историческую... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T20:22:00+03:00
2025-05-24T20:22:00+03:00
в мире
персидский залив
сша
иран
дональд трамп
насер серадж
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа по переименованию Персидского залива в Арабский - это нарушение международных норм и нападкой на историческую идентичность иранцев, заявил замглавы МВД Ирана по международным вопросам Насер Серадж. "Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев", - передает слова чиновника агентство ISNA. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее передавало, что Трамп намерен объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что эти планы Трампа представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану. Позднее в середине мая телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп передумал переименовывать Персидский залив в Арабский, поскольку Иран выступил против этого действия.
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сша
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в мире, персидский залив, сша, иран, дональд трамп, насер серадж, аббас аракчи
В мире, Персидский залив, США, Иран, Дональд Трамп, Насер Серадж, Аббас Аракчи
В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией

МВД Ирана назвало идею Трампа переименовать Персидский залив в Арабский нападкой

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа по переименованию Персидского залива в Арабский - это нарушение международных норм и нападкой на историческую идентичность иранцев, заявил замглавы МВД Ирана по международным вопросам Насер Серадж.
«
"Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев", - передает слова чиновника агентство ISNA.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее передавало, что Трамп намерен объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что эти планы Трампа представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану.
Позднее в середине мая телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп передумал переименовывать Персидский залив в Арабский, поскольку Иран выступил против этого действия.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В конгрессе США готовят законопроект о переименовании Мексиканского залива
8 января, 13:15
 
В миреПерсидский заливСШАИранДональд ТрампНасер СераджАббас Аракчи
 
 
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