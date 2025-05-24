https://ria.ru/20250524/iran-2018904816.html

В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией

В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией - РИА Новости, 24.05.2025

В Иране назвали идею о переименовании Персидского залива провокацией

Предложение президента США Дональда Трампа по переименованию Персидского залива в Арабский - это нарушение международных норм и нападкой на историческую... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T20:22:00+03:00

2025-05-24T20:22:00+03:00

2025-05-24T20:22:00+03:00

в мире

персидский залив

сша

иран

дональд трамп

насер серадж

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа по переименованию Персидского залива в Арабский - это нарушение международных норм и нападкой на историческую идентичность иранцев, заявил замглавы МВД Ирана по международным вопросам Насер Серадж. "Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев", - передает слова чиновника агентство ISNA. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее передавало, что Трамп намерен объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что эти планы Трампа представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану. Позднее в середине мая телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп передумал переименовывать Персидский залив в Арабский, поскольку Иран выступил против этого действия.

https://ria.ru/20250108/zakonoproekt-1992805688.html

персидский залив

сша

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, персидский залив, сша, иран, дональд трамп, насер серадж, аббас аракчи