https://ria.ru/20250524/gosduma-2018876316.html

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима - РИА Новости, 24.05.2025

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима

Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:26:00+03:00

2025-05-24T17:26:00+03:00

2025-05-24T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов, документ доступен в думской электронной базе. "Данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000–2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей. В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица - одни из главных нарушителей. Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи. Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены. Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей - за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме. Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект.

https://ria.ru/20250206/voda-1997649536.html

https://ria.ru/20250116/rospotrebnadzor-1993961983.html

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общество, республика крым, россия, ялта, госдума рф