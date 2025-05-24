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В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима - РИА Новости, 24.05.2025
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17:26 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/gosduma-2018876316.html
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима - РИА Новости, 24.05.2025
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима
Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:26:00+03:00
2025-05-24T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов, документ доступен в думской электронной базе. "Данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000–2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей. В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица - одни из главных нарушителей. Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи. Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены. Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей - за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме. Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект.
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общество, республика крым, россия, ялта, госдума рф
Общество, Республика Крым, Россия, Ялта, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за нарушение водного режима

Госсовет Крыма предложил увеличить штрафы за нарушение водного режима

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсовет республики Крым внес в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов, документ доступен в думской электронной базе.
"Данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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Отмечается, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000–2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей.
В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица - одни из главных нарушителей.
Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи.
Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены.
Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей - за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме.
Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект.
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ОбществоРеспублика КрымРоссияЯлтаГосдума РФ
 
 
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