https://ria.ru/20250524/gosduma-2018794317.html
В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах
В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах - РИА Новости, 24.05.2025
В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах
Необходимо обязать застройщиков новых многоквартирных домов устанавливать лифты, оборудованные камерами видеонаблюдения, считает зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T01:08:00+03:00
2025-05-24T01:08:00+03:00
2025-05-24T01:08:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999099156_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_9066ea29fecdd1d25066a5492982e7d4.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Необходимо обязать застройщиков новых многоквартирных домов устанавливать лифты, оборудованные камерами видеонаблюдения, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Камеры в лифтах МКД должны стать обязательными, как минимум, для нового строительства. Нередко в новостях видим, как много страшных вещей происходит в лифтах – нападения, хулиганство и прочее. Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо", - сказал Колунов РИА Новости. По словам парламентария, важно законодательно прописать обязанность застройщиков устанавливать лифты с камерами, а работоспособность возложить на управляющие компании (УК). "УК через специализированные обслуживающие организации будут контролировать камеры. Конечно, должна идти запись всего происходящего, возможно, камеры имеет смысл подключить и к региональной системе видеонаблюдения, например, в Подмосковье - "Безопасный регион", её аналоги есть во многих субъектах России. Это вопрос безопасности наших жителей", - заключил он.
https://realty.ria.ru/20250409/gosduma-2010280910.html
https://realty.ria.ru/20250325/gosduma-2007110027.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999099156_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_aa1cfbeaa16d64a3a631818454e22812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия, госдума рф
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Госдума РФ
В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах
Депутат Колунов призвал устанавливать лифты с видеокамерами в новых домах