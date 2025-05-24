https://ria.ru/20250524/gosduma-2018794317.html

В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах

В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах - РИА Новости, 24.05.2025

В ГД призвали застройщиков устанавливать лифты с камерами в новых домах

Необходимо обязать застройщиков новых многоквартирных домов устанавливать лифты, оборудованные камерами видеонаблюдения, считает зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T01:08:00+03:00

2025-05-24T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Необходимо обязать застройщиков новых многоквартирных домов устанавливать лифты, оборудованные камерами видеонаблюдения, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Камеры в лифтах МКД должны стать обязательными, как минимум, для нового строительства. Нередко в новостях видим, как много страшных вещей происходит в лифтах – нападения, хулиганство и прочее. Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо", - сказал Колунов РИА Новости. По словам парламентария, важно законодательно прописать обязанность застройщиков устанавливать лифты с камерами, а работоспособность возложить на управляющие компании (УК). "УК через специализированные обслуживающие организации будут контролировать камеры. Конечно, должна идти запись всего происходящего, возможно, камеры имеет смысл подключить и к региональной системе видеонаблюдения, например, в Подмосковье - "Безопасный регион", её аналоги есть во многих субъектах России. Это вопрос безопасности наших жителей", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20250409/gosduma-2010280910.html

https://realty.ria.ru/20250325/gosduma-2007110027.html

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общество, московская область (подмосковье), россия, госдума рф