https://ria.ru/20250524/gosduma-2018792817.html

В ГД призвали США дать оценку словам замглавы офиса Зеленского о России

В ГД призвали США дать оценку словам замглавы офиса Зеленского о России - РИА Новости, 24.05.2025

В ГД призвали США дать оценку словам замглавы офиса Зеленского о России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США дать оценку заявлениям замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:42:00+03:00

2025-05-24T00:42:00+03:00

2025-05-24T05:52:00+03:00

россия

владимир зеленский

ирина верещук

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США дать оценку заявлениям замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с Россией, так как они обесценивают предложенные мирные инициативы. Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимо от того, будет ли перемирие. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия" и добавила, что украинские дети должны готовиться к войне со школы. "Верещук, нет сомнения, транслирует мысли и мечты самого Зеленского. Она фактически обесценивает все мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, показывая, что мирные переговоры им нужны для того, чтобы поднакопить силы и снова развязать кровопролитие. США должны отреагировать на подобные заявления, так как выступали гарантом проведения мирных переговоров и настаивают на их скорейшей реализации", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, истинные планы и желания режима Зеленского вертятся вокруг того, чтобы продолжать пытаться создавать трудности России и вести террористические атаки. "Режим Зеленского ничего лучшего не придумал, как учить ненависти детей. Верещук должна извиниться за свои слова, в противном случае все заявления представителей киевского режима о перемирии будут выглядеть как фарс", -— сказал депутат.

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018606534.html

https://ria.ru/20250518/gosduma-2017633736.html

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россия, владимир зеленский, ирина верещук, михаил шеремет, госдума рф