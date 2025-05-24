https://ria.ru/20250524/glava-2018896462.html

Самарский губернатор проверил ход строительства соцобъектов в Сызрани

Самарский губернатор проверил ход строительства соцобъектов в Сызрани - РИА Новости, 24.05.2025

Самарский губернатор проверил ход строительства соцобъектов в Сызрани

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проверил, как ведется строительство социально значимых объектов в Сызрани, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:31:00+03:00

2025-05-24T19:31:00+03:00

2025-05-24T19:42:00+03:00

сызрань

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проверил, как ведется строительство социально значимых объектов в Сызрани, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В субботу губернатор Самарской области работал в Сызрани. В ходе рабочей поездки глава региона проверил, как идет возведение социально важных объектов – школы на 1500 мест и моста до железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении правительства области. Школа на 1,5 тысячи мест строится в районе улицы Карла Маркса в центре Сызрани. Учебное учреждение рассчитано на 24 начальных, 30 средних и шесть старших классов. В четырехэтажном здании будет столовая с двумя обеденными зонами, библиотека, зона отдыха, два спортзала и уличный стадион. Готовность школы составляет 35%, сообщил губернатору министр строительства Самарской области Александр Фомин. Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу ноября 2025 года. В целом школа будет готова к лету 2026 года, она примет учеников 1 сентября 2026 года. Учебное учреждение про проекту областного министерства образования должна стать центром естественно-научного, математического и технического направлений. Федорищев поручил увеличить число строителей на объекте. "Нужно наращивать темп работ, пока тепло, идет строительный сезон", - отметил губернатор. Также глава региона оценил ход реконструкции путепровода по улице Московской около железнодорожного вокзала "Сызрань-1". Объект имел недостатки проектирования, которые устранены. "Сейчас работы ведутся в полном объеме. Техники, строителей достаточно. Завершим этот объект в августе. Также договорились с главой Сызрани, что дополнительно отремонтируем улицу Московскую", - сообщил Федорищев. Губернатор добавил, что в этом году из областного бюджета дополнительно будет выделено 200 миллионов рублей на ремонт дорог в Сызрани.

https://ria.ru/20250524/glava-2018864232.html

https://ria.ru/20250521/soglashenie-2018263954.html

сызрань

самарская область

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Артем Смирнов

сызрань, самарская область, вячеслав федорищев