Рейтинг@Mail.ru
Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/glava-2018864232.html
Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища
Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища - РИА Новости, 24.05.2025
Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:03:00+03:00
2025-05-24T16:03:00+03:00
россия
самарская область
афганистан
вячеслав федорищев
чернобыльская аэс
ми-8 амтш
ми-24
ми-24п
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79ce451653bb8d40dbc08f0017bd0691.jpg
САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В субботу Федорищев поздравил с 85-летием Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, которое готовит летные кадры для ВС РФ и силовых ведомств. "За большой вклад в дело подготовки кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ почетными грамотами губернатора Самарской области удостоены пять сотрудников училища, их вручил Вячеслав Федорищев", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Федорищев отметил, что за время работы училище стало настоящей кузницей кадров и внесло неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны. "Их главная заслуга в том, что во все времена они воспитывали настоящих патриотов, профессионалов своего дела, людей чести и долга. Выпускники училища самоотверженно и преданно служили Отчизне в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время - при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в огненном небе Афганистана, Северного Кавказа, Сирии", - отметил губернатор Самарской области. Сейчас сызранские вертолетчики служат на СВО, 14 выпускников училища уже удостоены высшей государственной награды - Героя РФ - за подвиги, совершенные в зоне спецоперации. Федорищев выразил уверенность, что училище приумножит свои достижения. "Восемьдесят человек за всю историю училища были удостоены высоких званий Героев Советского Союза, Героев РФ. К сожалению, выполнение задач по защите страны не обходится без потерь. В нашей памяти навсегда останутся имена выпускников училища, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга", - отметил замначальника управления армейской авиации главного командования Воздушно-космических сил РФ Игорь Зайцев. История училища начиналась с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной в 1940 году и готовившей пилотов-планеристов. В годы Великой Отечественной войны они доставляли грузы, вооружение, людей на фронт и в тылы противника. Школа подготовила 663 планериста для фронта. Позже изменились требования к средствам доставки десанта к цели, поэтому необходимо было создать новый род войск - военную вертолетную авиацию. Обеспечить ее кадрами должно было Пугачевское летное училище. В 1960 году оно было перебазировано из Пугачева в Сызрань. С 1967 года Сызранское вертолетное училище перешло на Ми-8, а с 1980 года – на Ми-24. Сейчас летное обучение курсанты проходят на современных модификациях этих вертолетов. Также в училище предусмотрены комплексные пилотажные тренажеры вертолетов Ми-24П, Ми-8МТВ-5, Ми-171.
https://ria.ru/20250430/angar-2014514644.html
https://ria.ru/20250331/kompensatsiya-2008446135.html
россия
самарская область
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863852_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b51b685a99ec61b35268ce3d422cbbb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самарская область, афганистан, вячеслав федорищев, чернобыльская аэс, ми-8 амтш, ми-24, ми-24п
Россия, Самарская область, Афганистан, Вячеслав Федорищев, Чернобыльская АЭС, Ми-8 АМТШ, Ми-24, Ми-24П
Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища

Губернатор Самарской области наградил сотрудников Сызранского училища летчиков

© Фото : Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В субботу Федорищев поздравил с 85-летием Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, которое готовит летные кадры для ВС РФ и силовых ведомств.
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В самарском аэропорту открылся крупнейший в Европе ангар для самолетов
30 апреля, 18:26
"За большой вклад в дело подготовки кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ почетными грамотами губернатора Самарской области удостоены пять сотрудников училища, их вручил Вячеслав Федорищев", - говорится в сообщении правительства Самарской области.
Федорищев отметил, что за время работы училище стало настоящей кузницей кадров и внесло неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны.
"Их главная заслуга в том, что во все времена они воспитывали настоящих патриотов, профессионалов своего дела, людей чести и долга. Выпускники училища самоотверженно и преданно служили Отчизне в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время - при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в огненном небе Афганистана, Северного Кавказа, Сирии", - отметил губернатор Самарской области.
Сейчас сызранские вертолетчики служат на СВО, 14 выпускников училища уже удостоены высшей государственной награды - Героя РФ - за подвиги, совершенные в зоне спецоперации. Федорищев выразил уверенность, что училище приумножит свои достижения.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Самарской области родители получат компенсацию за детские путевки
31 марта, 16:28
"Восемьдесят человек за всю историю училища были удостоены высоких званий Героев Советского Союза, Героев РФ. К сожалению, выполнение задач по защите страны не обходится без потерь. В нашей памяти навсегда останутся имена выпускников училища, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга", - отметил замначальника управления армейской авиации главного командования Воздушно-космических сил РФ Игорь Зайцев.
История училища начиналась с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной в 1940 году и готовившей пилотов-планеристов. В годы Великой Отечественной войны они доставляли грузы, вооружение, людей на фронт и в тылы противника. Школа подготовила 663 планериста для фронта. Позже изменились требования к средствам доставки десанта к цели, поэтому необходимо было создать новый род войск - военную вертолетную авиацию. Обеспечить ее кадрами должно было Пугачевское летное училище. В 1960 году оно было перебазировано из Пугачева в Сызрань.
С 1967 года Сызранское вертолетное училище перешло на Ми-8, а с 1980 года – на Ми-24. Сейчас летное обучение курсанты проходят на современных модификациях этих вертолетов. Также в училище предусмотрены комплексные пилотажные тренажеры вертолетов Ми-24П, Ми-8МТВ-5, Ми-171.
 
РоссияСамарская областьАфганистанВячеслав ФедорищевЧернобыльская АЭСМи-8 АМТШМи-24Ми-24П
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала