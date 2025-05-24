https://ria.ru/20250524/glava-2018864232.html

Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища

Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища - РИА Новости, 24.05.2025

Федорищев наградил сотрудников Сызранского военного авиационного училища

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:03:00+03:00

2025-05-24T16:03:00+03:00

2025-05-24T16:03:00+03:00

россия

самарская область

афганистан

вячеслав федорищев

чернобыльская аэс

ми-8 амтш

ми-24

ми-24п

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79ce451653bb8d40dbc08f0017bd0691.jpg

САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков за подготовку кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В субботу Федорищев поздравил с 85-летием Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, которое готовит летные кадры для ВС РФ и силовых ведомств. "За большой вклад в дело подготовки кадров для армейской авиации Вооруженных сил РФ почетными грамотами губернатора Самарской области удостоены пять сотрудников училища, их вручил Вячеслав Федорищев", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Федорищев отметил, что за время работы училище стало настоящей кузницей кадров и внесло неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны. "Их главная заслуга в том, что во все времена они воспитывали настоящих патриотов, профессионалов своего дела, людей чести и долга. Выпускники училища самоотверженно и преданно служили Отчизне в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время - при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в огненном небе Афганистана, Северного Кавказа, Сирии", - отметил губернатор Самарской области. Сейчас сызранские вертолетчики служат на СВО, 14 выпускников училища уже удостоены высшей государственной награды - Героя РФ - за подвиги, совершенные в зоне спецоперации. Федорищев выразил уверенность, что училище приумножит свои достижения. "Восемьдесят человек за всю историю училища были удостоены высоких званий Героев Советского Союза, Героев РФ. К сожалению, выполнение задач по защите страны не обходится без потерь. В нашей памяти навсегда останутся имена выпускников училища, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга", - отметил замначальника управления армейской авиации главного командования Воздушно-космических сил РФ Игорь Зайцев. История училища начиналась с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной в 1940 году и готовившей пилотов-планеристов. В годы Великой Отечественной войны они доставляли грузы, вооружение, людей на фронт и в тылы противника. Школа подготовила 663 планериста для фронта. Позже изменились требования к средствам доставки десанта к цели, поэтому необходимо было создать новый род войск - военную вертолетную авиацию. Обеспечить ее кадрами должно было Пугачевское летное училище. В 1960 году оно было перебазировано из Пугачева в Сызрань. С 1967 года Сызранское вертолетное училище перешло на Ми-8, а с 1980 года – на Ми-24. Сейчас летное обучение курсанты проходят на современных модификациях этих вертолетов. Также в училище предусмотрены комплексные пилотажные тренажеры вертолетов Ми-24П, Ми-8МТВ-5, Ми-171.

https://ria.ru/20250430/angar-2014514644.html

https://ria.ru/20250331/kompensatsiya-2008446135.html

россия

самарская область

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, самарская область, афганистан, вячеслав федорищев, чернобыльская аэс, ми-8 амтш, ми-24, ми-24п