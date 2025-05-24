https://ria.ru/20250524/germaniya-2018794130.html

В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России

В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России - РИА Новости, 24.05.2025

В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России

Германия должна вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T01:07:00+03:00

2025-05-24T01:07:00+03:00

2025-05-24T13:06:00+03:00

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литва

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сара вагенкнехт

арвидас анушаускас

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Германия должна вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung."Мы требуем вывода (войск. — Прим. ред.) бундесвера из Литвы. <...> Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России. Это также могло бы остановить массовую трату денег налогоплательщиков", — сказала она.По ее словам, инфраструктура для бригады обойдется бундесверу, и без того страдающему от нехватки личного состава и испытывающему недостаток материальных средств, в сотни миллионов евро и станет "сжиганием денег налогоплательщиков"."Тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в достижении мира", — сказала она.По мнению политика, вместо "спирали эскалации" стоит "развернуться к миру" и наладить отношения с Россией, опираясь на уроки истории.В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году.Переброска основных соединений началась в этом году, а уже в 2027 году немецкая бригада в Литве на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.

https://ria.ru/20250417/germanija-2011828555.html

https://ria.ru/20250301/germanija-2002443803.html

https://ria.ru/20250514/litva-2016999659.html

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в мире, литва, германия, россия, сара вагенкнехт, арвидас анушаускас, борис писториус