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В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России - РИА Новости, 24.05.2025
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01:07 24.05.2025 (обновлено: 13:06 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/germaniya-2018794130.html
В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России
В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России - РИА Новости, 24.05.2025
В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России
Германия должна вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T01:07:00+03:00
2025-05-24T13:06:00+03:00
в мире
литва
германия
россия
сара вагенкнехт
арвидас анушаускас
борис писториус
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Германия должна вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung."Мы требуем вывода (войск. — Прим. ред.) бундесвера из Литвы. &lt;...&gt; Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России. Это также могло бы остановить массовую трату денег налогоплательщиков", — сказала она.По ее словам, инфраструктура для бригады обойдется бундесверу, и без того страдающему от нехватки личного состава и испытывающему недостаток материальных средств, в сотни миллионов евро и станет "сжиганием денег налогоплательщиков"."Тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в достижении мира", — сказала она.По мнению политика, вместо "спирали эскалации" стоит "развернуться к миру" и наладить отношения с Россией, опираясь на уроки истории.В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году.Переброска основных соединений началась в этом году, а уже в 2027 году немецкая бригада в Литве на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
https://ria.ru/20250417/germanija-2011828555.html
https://ria.ru/20250301/germanija-2002443803.html
https://ria.ru/20250514/litva-2016999659.html
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в мире, литва, германия, россия, сара вагенкнехт, арвидас анушаускас, борис писториус
В мире, Литва, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Арвидас Анушаускас, Борис Писториус
В Германии забили тревогу из-за немецких войск на границе России

Вагенкнехт: Германия должна отозвать войска с российской границы

© AP Photo / Henry NichollsНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Немецкие солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Германия должна вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
"Мы требуем вывода (войск. — Прим. ред.) бундесвера из Литвы. <...> Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России. Это также могло бы остановить массовую трату денег налогоплательщиков", — сказала она.
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По ее словам, инфраструктура для бригады обойдется бундесверу, и без того страдающему от нехватки личного состава и испытывающему недостаток материальных средств, в сотни миллионов евро и станет "сжиганием денег налогоплательщиков".
"Тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в достижении мира", — сказала она.
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По мнению политика, вместо "спирали эскалации" стоит "развернуться к миру" и наладить отношения с Россией, опираясь на уроки истории.
В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году.
Переброска основных соединений началась в этом году, а уже в 2027 году немецкая бригада в Литве на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.
Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
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В миреЛитваГерманияРоссияСара ВагенкнехтАрвидас АнушаускасБорис Писториус
 
 
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